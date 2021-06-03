Торт три стакана – муж благодарен за вкусный и простой десерт

Один из самых известных и популярных рецептов торта. Все очень просто: основные ингредиенты отмериваются стаканами. Берите любой объем стакана, главное, чтобы все отмеряли одинаково. У меня по 200 г.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар, кефир и мука по 1 стакану;
- яйцо, 1 шт;
- какао, 2 ст.л;
- масло растительное, 60 мл;
- сода, 1 ч.л;
- лимонный сок, 1 ч.л.
Для приготовления крема необходимо:
- сметана, густая, 600 мл;
- сахарная пудра, 3 ст.л.
Процесс приготовления
В кефир насыпаем соду и перемешиваем.
Смешиваем яйцо с сахаром, добавляем в кефир, перемешиваем.
Вливаем растительное масло, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.
Добавляем какао и перемешиваем.
Совет: какао берите с высоким процентом жирности, тогда вкус торта будет очень шоколадным.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, готовность проверяем палочкой.
Остужаем бисквит и разрезаем на три коржа.
Сметану взбиваем с сахарной пудрой.
Совет: если сметана не домашняя и не густая, можно добавить загуститель.
Смазываем коржи кремом обмазываем верх и бока, посыпаем какао.
Отправляем в холодильник на несколько часов.
По желанию, торт можно украшают кусочками шоколада.Часть крема смешивают с какао и выводят узоры на торте. Получится праздничный вариант.
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