Торт три стакана – муж благодарен за вкусный и простой десерт

Один из самых известных и популярных рецептов торта. Все очень просто: основные ингредиенты отмериваются стаканами. Берите любой объем стакана, главное, чтобы все отмеряли одинаково. У меня по 200 г.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, кефир и мука по 1 стакану;

яйцо, 1 шт;

какао, 2 ст.л;

масло растительное, 60 мл;

сода, 1 ч.л;

лимонный сок, 1 ч.л.

Для приготовления крема необходимо:

сметана, густая, 600 мл;

сахарная пудра, 3 ст.л.

Процесс приготовления

В кефир насыпаем соду и перемешиваем.

Смешиваем яйцо с сахаром, добавляем в кефир, перемешиваем.

Вливаем растительное масло, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.

Добавляем какао и перемешиваем.

Совет: какао берите с высоким процентом жирности, тогда вкус торта будет очень шоколадным.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, готовность проверяем палочкой.

Остужаем бисквит и разрезаем на три коржа.

Сметану взбиваем с сахарной пудрой.

Совет: если сметана не домашняя и не густая, можно добавить загуститель.

Смазываем коржи кремом обмазываем верх и бока, посыпаем какао.

Отправляем в холодильник на несколько часов.

По желанию, торт можно украшают кусочками шоколада.

Часть крема смешивают с какао и выводят узоры на торте. Получится праздничный вариант.