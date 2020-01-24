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    Замечательно !!!! Хитрый способ выкройки рукава, которую не нужно рассчитывать. Справится даже неопытная швея!

Такое мясо можно готовить хоть всю неделю! Каждый кусочек просто тает во рту!

Мясо действительно получается очень мягким, такое любят все дети и взрослые.

Можно использовать любое мясо, куриная грудка будет не менее сочной и вкусной.

Ингредиенты:

Свиная вырезка 600 г

Сливочное масло

Чеснок 3 зуб.

Мука 1-2 ст.л.

Молоко 200 мл

Соль

Перец

Как готовить:

Мясо нарежьте на кусочки и отбейте с одной стороны.

Обжарьте на сливочном масле чеснок и удалите его.

В масло выложите мясо и обжарьте.

Удаляем мясо, в масло добавьте муку и молоко, ставим на огонь на несколько минут.

Мясо возвращаем в соус и готовим еще 5 минут.

 

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