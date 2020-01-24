Такое мясо можно готовить хоть всю неделю! Каждый кусочек просто тает во рту!

Мясо действительно получается очень мягким, такое любят все дети и взрослые.

Можно использовать любое мясо, куриная грудка будет не менее сочной и вкусной.

Ингредиенты:

Свиная вырезка 600 г

Сливочное масло

Чеснок 3 зуб.

Мука 1-2 ст.л.

Молоко 200 мл

Соль

Перец

Как готовить:

Мясо нарежьте на кусочки и отбейте с одной стороны.

Обжарьте на сливочном масле чеснок и удалите его.

В масло выложите мясо и обжарьте.

Удаляем мясо, в масло добавьте муку и молоко, ставим на огонь на несколько минут.

Мясо возвращаем в соус и готовим еще 5 минут.