Такое мясо можно готовить хоть всю неделю! Каждый кусочек просто тает во рту!

Мясо действительно получается очень мягким, такое любят все дети и взрослые.Можно использовать любое мясо, куриная грудка будет не менее сочной и вкусной.
Ингредиенты:
Свиная вырезка 600 г
Сливочное масло
Чеснок 3 зуб.
Мука 1-2 ст.л.
Молоко 200 мл
Соль
Перец
Как готовить:
Мясо нарежьте на кусочки и отбейте с одной стороны.
Обжарьте на сливочном масле чеснок и удалите его.
В масло выложите мясо и обжарьте.
Удаляем мясо, в масло добавьте муку и молоко, ставим на огонь на несколько минут.
Мясо возвращаем в соус и готовим еще 5 минут.
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