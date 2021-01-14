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Слоеный салат с красной рыбой на праздник

Один из самых простых в готовке и вкусных салатов с красной рыбой. Чтобы салат получился еще пикантнее и вкуснее, я советую мариновать лук, он придает особые вкусовые качества блюду, отлично сочетается с красной рыбкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • красная рыба, 250 г;
  • картофель вареный, 350 г;
  • яйца вареные, 7 шт;
  • лук, 150 г;
  • соль, перец, майонез.

Для маринования лука необходимо:

  • сахар, 1 ч.л;
  • соль, 1\2 ч.л;
  • уксус 9 %, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Салат формируется слоями, над каждым слоем делаем сеточку майонеза, а картофель еще нужно и подсолить, посыпать перцем.

Лук режем кубиками, смешиваем с солью, сахаром, уксусом и наливам кипяток, перемешиваем. Маринуем пока не остынет вода.  Отцеживаем и отжимаем.

Первый слой – часть тертого картофеля.

Второй слой – лук.

Третий слой – часть тертого белка.

Четвертый слой – тертый желток.

Пятый слой – часть рыбы, порезанной кусочками.

Шестой слой – картофель.

Седьмой слой – лук.

Восьмой слой – белок, желток.

Девятый слой – красная рыба.

Слоеный салат с красной рыбой на праздник

Салат ставим в холодильник немного охладиться и подаем к столу.

Отлично подходит к самым разным гарнирам и блюдам, закускам.

Слоеный салат с красной рыбой на праздник

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