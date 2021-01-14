Слоеный салат с красной рыбой на праздник

Один из самых простых в готовке и вкусных салатов с красной рыбой. Чтобы салат получился еще пикантнее и вкуснее, я советую мариновать лук, он придает особые вкусовые качества блюду, отлично сочетается с красной рыбкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- красная рыба, 250 г;
- картофель вареный, 350 г;
- яйца вареные, 7 шт;
- лук, 150 г;
- соль, перец, майонез.
Для маринования лука необходимо:
- сахар, 1 ч.л;
- соль, 1\2 ч.л;
- уксус 9 %, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Салат формируется слоями, над каждым слоем делаем сеточку майонеза, а картофель еще нужно и подсолить, посыпать перцем.
Лук режем кубиками, смешиваем с солью, сахаром, уксусом и наливам кипяток, перемешиваем. Маринуем пока не остынет вода. Отцеживаем и отжимаем.
Первый слой – часть тертого картофеля.
Второй слой – лук.
Третий слой – часть тертого белка.
Четвертый слой – тертый желток.
Пятый слой – часть рыбы, порезанной кусочками.
Шестой слой – картофель.
Седьмой слой – лук.
Восьмой слой – белок, желток.
Девятый слой – красная рыба.
Салат ставим в холодильник немного охладиться и подаем к столу.
Отлично подходит к самым разным гарнирам и блюдам, закускам.
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