Салат Блондинка. Беспроигрышный вариант на любой праздник

Салат Блондинка станет настоящим украшением стола на любой праздник.
Салат Блондинка: ингредиенты
- Колбаса – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Картофель – 3 шт. (три штуки)
- Майонез – по вкусу
- Сыр – 100 г. (сто грамм)
- Помидоры – 3-4 шт. (три-шетыре штуки)
- Чеснок – 1-2 з. (один-два зубчика)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Почистите картофель, натрите на тёрке для корейской моркови. Хорошо промойте и обсушите на бумажных полотенцах.
- Налейте на сковороду 1 см растительного масла. Картофель обжарьте порциями в кипящем масле и снимите обжаренный картофель на бумажное полотенце.
- Нарежьте соломкой колбасу. На тёрке натрите сыр.
- Нарежьте четверть-кольцами помидоры.
- Соберите салат в разъёмной форме.
- Добавьте в майонез пропущенный через пресс чеснок.
- Выложите в разъёмную форму салат слоями, промазывая маслом:
- Помидоры, смажьте майонезом с чесноком
- Колбаса и сеточка из майонеза.
- Сыр и сеточка из майонеза
- Обжаренный картофель
- Снимите разъёмную форму, дайте салату пропитаться и подайте к столу.
Салат Блондинка — очень оригинальный и вкусный.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии