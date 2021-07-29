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Салат Блондинка. Беспроигрышный вариант на любой праздник

Салат Блондинка станет настоящим украшением стола на любой праздник.

Салат Блондинка: ингредиенты

Салат Блондинка

  1. Колбаса – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Картофель – 3 шт. (три штуки)
  3. Майонез – по вкусу
  4. Сыр – 100 г. (сто грамм)
  5. Помидоры – 3-4 шт. (три-шетыре штуки)
  6. Чеснок – 1-2 з. (один-два зубчика)
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Почистите картофель, натрите на тёрке для корейской моркови. Хорошо промойте и обсушите на бумажных полотенцах.
  • Налейте на сковороду 1 см растительного масла. Картофель обжарьте порциями в кипящем масле и снимите обжаренный картофель на бумажное полотенце.
  • Нарежьте соломкой колбасу. На тёрке натрите сыр.
  • Нарежьте четверть-кольцами помидоры.
  • Соберите салат в разъёмной форме.
  • Добавьте в майонез пропущенный через пресс чеснок.
  • Выложите в разъёмную форму салат слоями, промазывая маслом:
  • Помидоры, смажьте майонезом с чесноком
  • Колбаса и сеточка из майонеза.
  • Сыр и сеточка из майонеза
  • Обжаренный картофель
  • Снимите разъёмную форму, дайте салату пропитаться и подайте к столу.

Салат Блондинка — очень оригинальный и вкусный.

Салат Блондинка. Беспроигрышный вариант на любой праздник 2

Готовьте на здоровье!

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