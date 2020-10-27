Куриная грудка в грибном соусе: бюджетное блюдо для всей семьи

Куриная грудка в грибном соусе! Это замечательное блюдо готовится в мультиварке с режимом медленного приготовления.
При отсутствии мультиварки, можно его также приготовить в духовом шкафу при сравнительно низкой температуре (75-85 градусов) в огнеупорной посуде с плотно закрывающейся крышкой.
В крайнем случае можно использовать «антикварную» скороварку, поставив её на медленный огонь через высокий рассекатель так, чтобы получить приблизительно тот же температурный режим, что и в духовке, то есть 75-85 градусов. Выше – нельзя, потому что это блюдо должно готовиться без кипения. Медленно и долго.
Недостаток использования духовки и, тем более, скороварки в том, что их немного опасно оставлять без присмотра. А куриная грудка в белом грибном соусе должна по-хорошему готовиться 6-7 часов.
С мультиваркой подобных проблем нет: выставил температурный режим и время, забросал продукты, включил и спокойно занимайся своими делами, пока не приготовится.
Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления куриной грудки.
Куриная грудка в грибном соусе: ингредиенты
- Грудки куриные 2 шт. (ориентировочно 1 килограмм)
- Молоко 500-700 мл
- Грибы белые или шампиньоны свежие 300 г
- Масло сливочное 50-70 г
- Мука 50 г
- Перец черный, паприка, порошок кориандра, кумин
- Свежие листья кориандра
- Соль
Куриная грудка в грибном соусе: пошаговый рецепт
- Очищенные грибы нарезать и потушить в сливочном масле, без добавления воды. Дать слегка остыть и тщательно обработать в блендере до состояния пасты.
- Закипятить молоко и добавить в него при постоянном помешивании грибную пасту, специи и соль.
- Выложить нарезанные кубиками куски куриных грудок в чашку мультиварки и залить кипящим молоком.
- Выставить температурный режим до 80-85 градусов, но не больше – чтобы молоко не закипело. Томить мясо около 5 часов.
- Выключив мультиварку слить молочно-грибную смесь в отдельную посуду, помешивая добавить муку и нагревать до загустения.
- Вернуть соус обратно в посуду с мясом, посыпать рубленым кориандром и потомить еще 15 минут.
- Подавать куриную грудку в белом грибном соусе можно и как самостоятельное блюдо и с различными гарнирами.
Куриная грудка в грибном соусе: готова
Приятного аппетита!
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