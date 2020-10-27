Куриная грудка в грибном соусе: бюджетное блюдо для всей семьи

Куриная грудка в грибном соусе! Это замечательное блюдо готовится в мультиварке с режимом медленного приготовления.

При отсутствии мультиварки, можно его также приготовить в духовом шкафу при сравнительно низкой температуре (75-85 градусов) в огнеупорной посуде с плотно закрывающейся крышкой.

В крайнем случае можно использовать «антикварную» скороварку, поставив её на медленный огонь через высокий рассекатель так, чтобы получить приблизительно тот же температурный режим, что и в духовке, то есть 75-85 градусов. Выше – нельзя, потому что это блюдо должно готовиться без кипения. Медленно и долго.

Недостаток использования духовки и, тем более, скороварки в том, что их немного опасно оставлять без присмотра. А куриная грудка в белом грибном соусе должна по-хорошему готовиться 6-7 часов.

С мультиваркой подобных проблем нет: выставил температурный режим и время, забросал продукты, включил и спокойно занимайся своими делами, пока не приготовится.

Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления куриной грудки.

Куриная грудка в грибном соусе: ингредиенты

Грудки куриные 2 шт. (ориентировочно 1 килограмм)

Молоко 500-700 мл

Грибы белые или шампиньоны свежие 300 г

Масло сливочное 50-70 г

Мука 50 г

Перец черный, паприка, порошок кориандра, кумин

Свежие листья кориандра

Соль

Куриная грудка в грибном соусе: пошаговый рецепт

Очищенные грибы нарезать и потушить в сливочном масле, без добавления воды. Дать слегка остыть и тщательно обработать в блендере до состояния пасты. Закипятить молоко и добавить в него при постоянном помешивании грибную пасту, специи и соль. Выложить нарезанные кубиками куски куриных грудок в чашку мультиварки и залить кипящим молоком. Выставить температурный режим до 80-85 градусов, но не больше – чтобы молоко не закипело. Томить мясо около 5 часов. Выключив мультиварку слить молочно-грибную смесь в отдельную посуду, помешивая добавить муку и нагревать до загустения. Вернуть соус обратно в посуду с мясом, посыпать рубленым кориандром и потомить еще 15 минут. Подавать куриную грудку в белом грибном соусе можно и как самостоятельное блюдо и с различными гарнирами.

Куриная грудка в грибном соусе: готова

Приятного аппетита!