Кефирные конвертики с сыром и зеленью. Вкусное угощение на скорую руку

Кефирные конвертики с сыром и зеленью получаются очень вкусными и нежными.

Кефирные конвертики с сыром и зеленью: ингредиенты

Кефирные конвертики с сыром и зеленью

Тесто:

  1. Мука – 2 ст. (два стакана)
  2. Сахар
  3. Кефир – 1 ст. (один стакан)
  4. Соль

Начинка:

  1. Яйца – 1 шт. (одна штука)
  2. Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
  3. Зелень

Способ приготовления:

  • Замесите упругое тесто из муки и кефира.
  • Уберите его в тёплое место на 40 минут.
  • Из сырого яйца, тёртого сыра и зелени сделайте начинку.
  • Тесто поделите на 2 части и из каждой раскатайте большую лепёшку.
  • Сливочным маслом смажьте их поверхности и сверните в плотный рулет.
  • Уберите два рулета в холодильник на полчаса.
  • Рулеты достаньте, от них отрежьте ломтики и раскатайте в квадратик, начинку положите на серединку.
  • Заверните края конвертиком.
  • Пожарьте на сковороде конвертики на кефире с сыром и зеленью.

Кефирные конвертики с сыром и зеленью прекрасное угощение для всей семьи.

Кефирные конвертики с сыром и зеленью. Вкусное угощение на скорую руку 2

Приятного аппетита!

 

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