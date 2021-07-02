Кефирные конвертики с сыром и зеленью. Вкусное угощение на скорую руку

Кефирные конвертики с сыром и зеленью получаются очень вкусными и нежными.
Кефирные конвертики с сыром и зеленью: ингредиенты
Тесто:
- Мука – 2 ст. (два стакана)
- Сахар
- Кефир – 1 ст. (один стакан)
- Соль
Начинка:
- Яйца – 1 шт. (одна штука)
- Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
- Зелень
Способ приготовления:
- Замесите упругое тесто из муки и кефира.
- Уберите его в тёплое место на 40 минут.
- Из сырого яйца, тёртого сыра и зелени сделайте начинку.
- Тесто поделите на 2 части и из каждой раскатайте большую лепёшку.
- Сливочным маслом смажьте их поверхности и сверните в плотный рулет.
- Уберите два рулета в холодильник на полчаса.
- Рулеты достаньте, от них отрежьте ломтики и раскатайте в квадратик, начинку положите на серединку.
- Заверните края конвертиком.
- Пожарьте на сковороде конвертики на кефире с сыром и зеленью.
Кефирные конвертики с сыром и зеленью прекрасное угощение для всей семьи.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии