Таких вкусных яиц я еще не ела. 2 рецепта, которые просто и легко приготовить

Оригинальное блюдо с картофелем и яйцами. Можно просто и быстро сделать на сковороде на завтрак или ужин для разнообразия меню. Предлагаю 2 рецепта.
Для приготовления 1 рецепта вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 1 шт;
- картофель, половина большого;
- соль, перец, зелень, пармезан.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в мундире до готовности и трем на крупной терке.
Разогреваем растительное масло или сливочное, выкладываем в середину картофель и обжариваем с одной стороны.
Переворачиваем и в середине лепешки делаем круглое отверстие, в которое разбиваем яйцо.
Соли и перчим, посыпаем зеленью и подаем к столу.
Для приготовления 2 рецепта вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- картофель, половина большой;
- кукуруза консервированная, перец сладкий, зелень, соль и перец.
Процесс приготовления
Мелко режем перец и смешиваем с кукурузой, рубленой зеленью.
Добавляем тертый картофель и выкладываем массу на разогретое сливочное масло.
Обжариваем с одной стороны, переворачиваем, в середине делаем отверстие и разбиваем в него яйцо. Жарим до готовности.
Посыпаем зеленью и подаем к столу.
Блюдо вкусное, простое и ароматное. Если не любите кукурузу, можно заменить горошком консервированным.
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