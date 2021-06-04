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Таких вкусных яиц я еще не ела. 2 рецепта, которые просто и легко приготовить

Оригинальное блюдо с картофелем и яйцами. Можно просто и быстро сделать на сковороде на завтрак или ужин для разнообразия меню. Предлагаю 2 рецепта.

Для приготовления 1 рецепта вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 1 шт;
  • картофель, половина большого;
  • соль, перец, зелень, пармезан.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в мундире до готовности и трем на крупной терке.

Разогреваем растительное масло или сливочное, выкладываем в середину картофель и обжариваем с одной стороны.

Переворачиваем и в середине лепешки делаем круглое отверстие, в которое разбиваем яйцо.

Таких вкусных яиц я еще не ела. 2 рецепта, которые просто и легко приготовить

Соли и перчим, посыпаем зеленью и подаем к столу.

Таких вкусных яиц я еще не ела. 2 рецепта, которые просто и легко приготовить

Для приготовления 2 рецепта вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйцо, 1 шт;
  • картофель, половина большой;
  • кукуруза консервированная, перец сладкий, зелень, соль и перец.

Процесс приготовления

Мелко режем перец и смешиваем с кукурузой, рубленой зеленью.

Добавляем тертый картофель и выкладываем массу на разогретое сливочное масло.

Таких вкусных яиц я еще не ела. 2 рецепта, которые просто и легко приготовить

Обжариваем с одной стороны, переворачиваем, в середине делаем отверстие и разбиваем в него яйцо. Жарим до готовности.

Посыпаем зеленью и подаем к столу.

Таких вкусных яиц я еще не ела. 2 рецепта, которые просто и легко приготовить

Блюдо вкусное, простое и ароматное. Если не любите кукурузу, можно заменить горошком консервированным.

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