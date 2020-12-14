Печенка в сметане. Очень вкусно и полезно

Печенка в сметане — очень полезный продукт питания. Как просто и без лишней суеты приготовить печенку в сметане, мы подскажем вам в нашем рецепте.
Печенка в сметане: Приготовление
- Любую печенку (баранью, говяжью или свиную) хорошо помыть, очистить от пленки и желчных протоков.
- Порезать длинными ломтиками.
- Печень посолить, поперчить и обвалять в муке со всех сторон.
- На сковороду положить масло и подогреть.
- Ломтики печенки аккуратно положить в сковороду и прожарить.
- После жарки переложить их в неглубокую кастрюлю.
- Лук почистить, помыть, порезать мелкими кубиками и выложить в отдельную сковороду.
- Прожарить на растительном масле до появления золотистой корочки и выложить в кастрюлю с печенкой.
- Добавить сметану, сок со сковороды, на которой жарилось мясо и 200 мл воды.
- Тушить блюдо около получаса на слабом огне при закрытой крышке.
- Когда печень будет уже почти готова, посолить ее.
- Петрушку хорошенько промыть, обсушить полотенцем и мелко нарубить.
- Ломтики вынуть из кастрюли и аккуратно выложить на блюдо.
- Соус, который получили при тушении, посолить и полить им печенку.
- Посыпать нарубленной петрушкой.
- К печени на гарнир можно подавать жареную картошку, макароны, отварной рис, гречку и картофельное пюре.
Ингредиенты для печенки в сметане:
- печень любая (баранья, говяжья, свиная) – ½ кг
- сметана – 100 г
- мука – 15 г
- лук – 1 головка
- масло сливочное – четверть пачки
- Петрушка – для украшения.
Рекомендуем всем! Приятного аппетита!
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