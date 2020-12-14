Печенка в сметане. Очень вкусно и полезно

Печенка в сметане — очень полезный продукт питания. Как просто и без лишней суеты приготовить печенку в сметане, мы подскажем вам в нашем рецепте.

Печенка в сметане: Приготовление

Любую печенку (баранью, говяжью или свиную) хорошо помыть, очистить от пленки и желчных протоков.

Порезать длинными ломтиками.

Печень посолить, поперчить и обвалять в муке со всех сторон.

На сковороду положить масло и подогреть.

Ломтики печенки аккуратно положить в сковороду и прожарить.

После жарки переложить их в неглубокую кастрюлю.

Лук почистить, помыть, порезать мелкими кубиками и выложить в отдельную сковороду.

Прожарить на растительном масле до появления золотистой корочки и выложить в кастрюлю с печенкой.

Добавить сметану, сок со сковороды, на которой жарилось мясо и 200 мл воды.

Тушить блюдо около получаса на слабом огне при закрытой крышке.

Когда печень будет уже почти готова, посолить ее.

Петрушку хорошенько промыть, обсушить полотенцем и мелко нарубить.

Ломтики вынуть из кастрюли и аккуратно выложить на блюдо.

Соус, который получили при тушении, посолить и полить им печенку.

Посыпать нарубленной петрушкой.

К печени на гарнир можно подавать жареную картошку, макароны, отварной рис, гречку и картофельное пюре.

Ингредиенты для печенки в сметане:

печень любая (баранья, говяжья, свиная) – ½ кг

сметана – 100 г

мука – 15 г

лук – 1 головка

масло сливочное – четверть пачки

Петрушка – для украшения.

Рекомендуем всем! Приятного аппетита!