Скатерть-Самобранка

5 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Новичихина14 декабря, 19:16
    Ну, насмешили! С чего это вдруг лимон с уксусом в реакцию вступят? От одной этой фразы стало понятно, что автор "не в...Жена сама «прокач...
  • Марат Гималутдинов14 декабря, 9:28
    Представьте, как это жевать? Можно просто шишек погрызть.Салат Шишка: слоё...
  • ира13 декабря, 18:17
    но не в банке же на стол подавали?Подруга рассказал...

Печенка в сметане. Очень вкусно и полезно

Печенка в сметане — очень полезный продукт питания. Как просто и без лишней суеты приготовить печенку в сметане, мы подскажем вам в нашем рецепте.

Печенка в сметане: Приготовление

Печенка в сметане. Очень вкусно и полезно

  • Любую печенку (баранью, говяжью или свиную) хорошо помыть, очистить от пленки и желчных протоков.
  • Порезать длинными ломтиками.
  • Печень посолить, поперчить и обвалять в муке со всех сторон.
  • На сковороду положить масло и подогреть.
  • Ломтики печенки аккуратно положить в сковороду и прожарить.
  • После жарки переложить их в неглубокую кастрюлю.
  • Лук почистить, помыть, порезать мелкими кубиками и выложить в отдельную сковороду.
  • Прожарить на растительном масле до появления золотистой корочки и выложить в кастрюлю с печенкой.
  • Добавить сметану, сок со сковороды, на которой жарилось мясо и 200 мл воды.
  • Тушить блюдо около получаса на слабом огне при закрытой крышке.
  • Когда печень будет уже почти готова, посолить ее.

Печенка в сметане

  • Петрушку хорошенько промыть, обсушить полотенцем и мелко нарубить.
  • Ломтики вынуть из кастрюли и аккуратно выложить на блюдо.
  • Соус, который получили при тушении, посолить и полить им печенку.
  • Посыпать нарубленной петрушкой.
  • К печени на гарнир можно подавать жареную картошку, макароны, отварной рис, гречку и картофельное пюре.

Ингредиенты для печенки в сметане:

  • печень любая (баранья, говяжья, свиная) – ½ кг
  • сметана – 100 г
  • мука – 15 г
  • лук – 1 головка
  • масло сливочное – четверть пачки
  • Петрушка – для украшения.

Рекомендуем всем! Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх