Засолка огурцов в условиях городских квартир. Никогда не взрываются: надежный способ

Самое главное в этом рецепте – это выбор «правильных» огурцов. Чтобы банки не взорвались, нужные огурчики только грунтовые, остальные долго стоять не будут.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы, 1.7 кг;
вода, 2 л;
соль, 4 ст.л;
хрен корень и листья, чеснок, листья смородины и вишни, зонтики укропа.
Процесс приготовления
Берем 3л банку для заготовки.
Совет: правильно рассчитывайте соль: на 1 литр воды идет 60 г соли, можно 80, но не больше.
Огурцы промываем и заливаем на пару часов холодной водой. Если овощи только сняли со своей грядки, то замачивать нет необходимости.
В банку укладываем зелень, огурцы и снова слой зелени, огурцы.
Насыпаем соль и заливаем холодную воду.
Накрываем капроновой крышкой и оставляем в помещении на 3 дня.
Огурцы промываем, рассол кипятим.
В огурцы наливаем кипяток на 15 минут и затем сливаем его.
Заливаем в банки горячий маринад, закручиваем крышками.
Благодаря минимальному набору ингредиентов, никаких других добавок, огурцы получаются хрустящими, как из бочки.
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