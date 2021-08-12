Засолка огурцов в условиях городских квартир. Никогда не взрываются: надежный способ

Самое главное в этом рецепте – это выбор «правильных» огурцов. Чтобы банки не взорвались, нужные огурчики только грунтовые, остальные долго стоять не будут.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 1.7 кг;

вода, 2 л;

соль, 4 ст.л;

хрен корень и листья, чеснок, листья смородины и вишни, зонтики укропа.

Процесс приготовления

Берем 3л банку для заготовки.

Совет: правильно рассчитывайте соль: на 1 литр воды идет 60 г соли, можно 80, но не больше.

Огурцы промываем и заливаем на пару часов холодной водой. Если овощи только сняли со своей грядки, то замачивать нет необходимости.

В банку укладываем зелень, огурцы и снова слой зелени, огурцы.

Насыпаем соль и заливаем холодную воду.

Накрываем капроновой крышкой и оставляем в помещении на 3 дня.

Огурцы промываем, рассол кипятим.

В огурцы наливаем кипяток на 15 минут и затем сливаем его.

Заливаем в банки горячий маринад, закручиваем крышками.