Острые жареные баклажаны на зиму. Пикантная заготовка на всю зиму

Острые жареные баклажаны на зиму получаются вкусными, острыми и пикантными.
Острые жареные баклажаны на зиму: ингредиенты
- Баклажаны — 2,5 кг (два с половиной килограмма)
- Сладкий перец — 5 шт. (пять штук)
- Подсолнечное масло
- Острый перец — 2-3 шт. (две — три штуки)
- Соль — по вкусу
- Уксус — 1/2 ст. (половина стакана)
- Зелень — по вкусу
- Чеснок — 3-4 г. (три-четыре головки)
Способ приготовления:
- Нарежьте баклажаны кружочками около 0,6 мм, посолите и оставьте н пару часов, чтобы овощи избавились от горечи.
- Образовавшуюся жидкость слейте и жарьте баклажаны до готовности.
- Чеснок измельчите любым способом.
- Перец, сладкий и горький перцы и чеснок измельчите в блендере.
- Измельчите зелень и введите туда же.
- Отправьте овощи в кастрюлю и тушите около пяти минут.
- Затем введите полстакана масла, немного посолите.
- После того, как масса закипит, влейте шестипроцентный уксус.
- Снова дайте массе закипеть и уберите с огня.
- Выложите баклажаны в стерилизованные ёмкости, слоями, чередуя овощи. Последний должен быть горячим.
- Закатайте, укутайте и дайте полностью остыть, после чего можете убрать на хранение в погреб.
Острые жареные баклажаны на зиму — пикантная закуска на зиму.
Приятного аппетита!
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