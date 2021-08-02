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Острые жареные баклажаны на зиму. Пикантная заготовка на всю зиму

Острые жареные баклажаны на зиму получаются вкусными, острыми и пикантными.

Острые жареные баклажаны на зиму: ингредиенты

Острые жареные баклажаны на зиму

  1. Баклажаны — 2,5 кг (два с половиной килограмма)
  2. Сладкий перец — 5 шт. (пять штук)
  3. Подсолнечное масло
  4. Острый перец — 2-3 шт. (две — три штуки)
  5. Соль — по вкусу
  6. Уксус — 1/2 ст. (половина стакана)
  7. Зелень — по вкусу
  8. Чеснок — 3-4 г. (три-четыре головки)

Способ приготовления:

  • Нарежьте баклажаны кружочками около 0,6 мм, посолите и оставьте н пару часов, чтобы овощи избавились от горечи.
  • Образовавшуюся жидкость слейте и жарьте баклажаны до готовности.
  • Чеснок измельчите любым способом.
  • Перец, сладкий и горький перцы и чеснок измельчите в блендере.
  • Измельчите зелень и введите туда же.
  • Отправьте овощи в кастрюлю и тушите около пяти минут.
  • Затем введите полстакана масла, немного посолите.
  • После того, как масса закипит, влейте шестипроцентный уксус.
  • Снова дайте массе закипеть и уберите с огня.
  • Выложите баклажаны в стерилизованные ёмкости, слоями, чередуя овощи. Последний должен быть горячим.
  • Закатайте, укутайте и дайте полностью остыть, после чего можете убрать на хранение в погреб.

Острые жареные баклажаны на зиму — пикантная закуска на зиму.

Острые жареные баклажаны на зиму. Пикантная заготовка на всю зиму 2

Приятного аппетита!

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