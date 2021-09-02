Украинский борщ: так вкусно готовили только наши мамы

Украинский борщ! Сегодня на обед готовим яркое, насыщенное блюдо — старый добрый борщ. Борщ любим не только в славянских странах. Блюдо это стало знаменитым во многих странах евразийского материка и подаётся в ресторанах на первое.

Ну так давайте приготовим наш традиционный сытный борщ.

Украинский борщ: ингредиенты

Килограмм свиного мяса

Бурак

Морковь

Белокочанная капуста

Красный болгарский перец

Четыре средних картофеля

Три сочных помидора

Сто грамм томата

Три столовой ложки сметаны

Три дольки чеснока

Одна луковица репчатого лука

Двадцать граммов растопленного сала

Двадцать пять граммов сахара

Лавровый лист

Укроп

Соль по желанию

Украинский борщ: как будем готовить

Свинину промыть холодной водой. Положить мясо в кастрюлю и залить двумя литрами прохладной воды. Варить нужно на среднем огне около получаса-тридцати минут.

Положить в бульон лавровый лист и добавить соли. Достать мясо из бульона и оставить в прохладном месте, давая ему остыть.

Помыть и почистить морковь и бурак с помощью овощечистки. Нарезать тонкой соломкой либо натереть на крупной фракции тёрки, после чего добавить в бульон.

Промыть картофель проточной водой. Почистить и разрезать на крупные дольки.

Помыть красный перец, очистить от семян и разрезать кубиками.

Нашинковать немного капусты. Подготовленные ингредиенты пока что не стоит смешивать.

Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Разрезать на небольшие дольки промытые помидоры.

Налить на сковороду подсолнечное масло и разогреть. Когда масло достаточно согреется, запустить в сковороду лук и поджарить, пока он не приобретёт золотистый оттенок.

Добавить в сковороду помидоров. Продержать пару минут на огне и добавить томатной пасты и сметаны. Оставить кипеть на тихом огне, периодически помешивая, до приобретения оранжевого оттенка. Масса должна приобрести маслянистую текстуру.

После того, как мясо остынет, а морковь и бурак сварятся, можно снова опустить мясо в бульон. Добавить картошечки и поварить около десяти минут, после чего всыпать в кастрюлю кубики красного перца и нашинкованную белокочанную капусту.

Вот теперь Вас ждёт сюрприз. Изюминка в том, что по нашему рецепту в борщ добавляется сало и мелко нарезанный свежий укроп. Сало подарит борщу насыщенный, богатый аромат. Укроп нужно помять с щепоткой крупной каменной соли, затем добавить в сало а размешать.

Добавить в бульон ложку сахарного песка. Проверить готовность картофеля, протыкая её деревянной палочкой. Добавить в бульон зазажарку, выжать чеснока и продолжать варить около четверти часа. Теперь настал черед нашего сюрприза. Добавить смесь укропа и сала, перемешать и выключить плиту. Закрыть крышкой и «укрыть» кастрюлю шерстяной тряпочкой.

Украинский борщ: готов

Через пятнадцать минут Ваш замечательный борщ можно разливать по тарелкам.

Украинский борщ: видео

Ах, какой аромат, и как же, хозяюшка, вкусно!!!