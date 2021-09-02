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Украинский борщ: так вкусно готовили только наши мамы

Украинский борщ! Сегодня на обед готовим яркое, насыщенное блюдо — старый добрый борщ. Борщ любим не только в славянских странах. Блюдо это стало знаменитым во многих странах евразийского материка и подаётся в ресторанах на первое.

Ну так давайте приготовим наш традиционный сытный борщ.

Украинский борщ: ингредиенты

  • Килограмм свиного мяса
  • Бурак
  • Морковь
  • Белокочанная капуста
  • Красный болгарский перец
  • Четыре средних картофеля
  • Три сочных помидора

Украинский борщ

  • Сто грамм томата
  • Три столовой ложки сметаны
  • Три дольки чеснока
  • Одна луковица репчатого лука
  • Двадцать граммов растопленного сала
  • Двадцать пять граммов сахара
  • Лавровый лист
  • Укроп
  • Соль по желанию

Украинский борщ: как будем готовить

  • Свинину промыть холодной водой. Положить мясо в кастрюлю и залить двумя литрами прохладной воды. Варить нужно на среднем огне около получаса-тридцати минут.
  • Положить в бульон лавровый лист и добавить соли. Достать мясо из бульона и оставить в прохладном месте, давая ему остыть.
  • Помыть и почистить морковь и бурак с помощью овощечистки. Нарезать тонкой соломкой либо натереть на крупной фракции тёрки, после чего добавить в бульон.
  • Промыть картофель проточной водой. Почистить и разрезать на крупные дольки.
  • Помыть красный перец, очистить от семян и разрезать кубиками.
  • Нашинковать немного капусты. Подготовленные ингредиенты пока что не стоит смешивать.

Украинский борщ

  • Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Разрезать на небольшие дольки промытые помидоры.
  • Налить на сковороду подсолнечное масло и разогреть. Когда масло достаточно согреется, запустить в сковороду лук и поджарить, пока он не приобретёт золотистый оттенок.
  • Добавить в сковороду помидоров. Продержать пару минут на огне и добавить томатной пасты и сметаны. Оставить кипеть на тихом огне, периодически помешивая, до приобретения оранжевого оттенка. Масса должна приобрести маслянистую текстуру.
  • После того, как мясо остынет, а морковь и бурак сварятся, можно снова опустить мясо в бульон. Добавить картошечки и поварить около десяти минут, после чего всыпать в кастрюлю кубики красного перца и нашинкованную белокочанную капусту.
  • Вот теперь Вас ждёт сюрприз. Изюминка в том, что по нашему рецепту в борщ добавляется сало и мелко нарезанный свежий укроп. Сало подарит борщу насыщенный, богатый аромат. Укроп нужно помять с щепоткой крупной каменной соли, затем добавить в сало а размешать.
  • Добавить в бульон ложку сахарного песка. Проверить готовность картофеля, протыкая её деревянной палочкой. Добавить в бульон зазажарку, выжать чеснока и продолжать варить около четверти часа. Теперь настал черед нашего сюрприза. Добавить смесь укропа и сала, перемешать и выключить плиту. Закрыть крышкой и «укрыть» кастрюлю шерстяной тряпочкой.

Украинский борщ: готов

Через пятнадцать минут Ваш замечательный борщ можно разливать по тарелкам.

Украинский борщ: видео

Ах, какой аромат, и как же, хозяюшка, вкусно!!!

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