Украинский борщ: так вкусно готовили только наши мамы

Украинский борщ! Сегодня на обед готовим яркое, насыщенное блюдо — старый добрый борщ. Борщ любим не только в славянских странах. Блюдо это стало знаменитым во многих странах евразийского материка и подаётся в ресторанах на первое.
Ну так давайте приготовим наш традиционный сытный борщ.
Украинский борщ: ингредиенты
- Килограмм свиного мяса
- Бурак
- Морковь
- Белокочанная капуста
- Красный болгарский перец
- Четыре средних картофеля
- Три сочных помидора
- Сто грамм томата
- Три столовой ложки сметаны
- Три дольки чеснока
- Одна луковица репчатого лука
- Двадцать граммов растопленного сала
- Двадцать пять граммов сахара
- Лавровый лист
- Укроп
- Соль по желанию
Украинский борщ: как будем готовить
- Свинину промыть холодной водой. Положить мясо в кастрюлю и залить двумя литрами прохладной воды. Варить нужно на среднем огне около получаса-тридцати минут.
- Положить в бульон лавровый лист и добавить соли. Достать мясо из бульона и оставить в прохладном месте, давая ему остыть.
- Помыть и почистить морковь и бурак с помощью овощечистки. Нарезать тонкой соломкой либо натереть на крупной фракции тёрки, после чего добавить в бульон.
- Промыть картофель проточной водой. Почистить и разрезать на крупные дольки.
- Помыть красный перец, очистить от семян и разрезать кубиками.
- Нашинковать немного капусты. Подготовленные ингредиенты пока что не стоит смешивать.
- Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Разрезать на небольшие дольки промытые помидоры.
- Налить на сковороду подсолнечное масло и разогреть. Когда масло достаточно согреется, запустить в сковороду лук и поджарить, пока он не приобретёт золотистый оттенок.
- Добавить в сковороду помидоров. Продержать пару минут на огне и добавить томатной пасты и сметаны. Оставить кипеть на тихом огне, периодически помешивая, до приобретения оранжевого оттенка. Масса должна приобрести маслянистую текстуру.
- После того, как мясо остынет, а морковь и бурак сварятся, можно снова опустить мясо в бульон. Добавить картошечки и поварить около десяти минут, после чего всыпать в кастрюлю кубики красного перца и нашинкованную белокочанную капусту.
- Вот теперь Вас ждёт сюрприз. Изюминка в том, что по нашему рецепту в борщ добавляется сало и мелко нарезанный свежий укроп. Сало подарит борщу насыщенный, богатый аромат. Укроп нужно помять с щепоткой крупной каменной соли, затем добавить в сало а размешать.
- Добавить в бульон ложку сахарного песка. Проверить готовность картофеля, протыкая её деревянной палочкой. Добавить в бульон зазажарку, выжать чеснока и продолжать варить около четверти часа. Теперь настал черед нашего сюрприза. Добавить смесь укропа и сала, перемешать и выключить плиту. Закрыть крышкой и «укрыть» кастрюлю шерстяной тряпочкой.
Украинский борщ: готов
Через пятнадцать минут Ваш замечательный борщ можно разливать по тарелкам.
Украинский борщ: видео
Ах, какой аромат, и как же, хозяюшка, вкусно!!!
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