Сухие котлеты: почему котлеты не получаются мягкими и сочными

Не всегда и не у всех хозяек, котлеты получаются мягкими и сочными. Бывают ситуации, когда блюдо пересушивается или фарш сделали очень тугим и котлеты не получаются такими, как хотелось бы. Хочу поделиться некоторыми секретами, которые помогут сделать все идеально.

Как сделать сочные котлеты

Правильное мясо

Фарш лучше готовить из филе – передней части туши. А еще лучше – сделать ассорти из разных видов мяса: смешать свинину с куриным мясом и говядиной.

Разные добавки

Многие ошибочно замачивают батон к фаршу в молоке – это делает котлеты слишком тугими. Лучше замачивать хлеб в воде и не сильно отжимать, тогда у котлет будет необходимая сочность.

Отбитый фарш

Когда фарш отбивают, он насыщается кислородом, становится более нежным и котлеты будут прекрасно держать форму, станут сочными, все ингредиенты будут равномерно смешанными.

Для сочности в каждую котлету можно положить по кусочку сливочного масла.

Многие взбивают белок и обмакивают в нем котлеты перед тем, как выкладывать на сковороду для жарки. Они получаются очень сочными, т.к. белок не позволяет вытекать соку из котлет.

Просто периодически переворачивайте их по время обжаривания, чтобы котлеты равномерно обжаривались.