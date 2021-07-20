Суп из форели по-фински. Наваристое первое блюдо для любителей рыбки

Суп из форели по-фински — простой, сытный и наваристый, он понравится всей семье и надолго даст вам чувство сытости.
Суп из форели по-фински: ингредиенты
- Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
- Тушка форели — 1 шт. (одна штука)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Вода холодная — 2,5 л (два с половиной литра)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сливки 10% — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Тушку форели разделите на части, отделив голову, хвост и плавники. Жирные бока также отрежьте и отправьте в кастрюлю вместе с головой и хвостом. Хребет отделите от мякоти и тоже выложите к остальным частям рыбы.
- Половину рыбы нарежьте на стейки, а вторую часть — крупными кубиками.
- Рыбу залейте водой, посолите и поставьте на огонь. После закипания выложите туда очищенную луковицу, предварительно надрезанную крест на крест.
- Картофель нарежьте вдоль на две-три части, морковь натрите на крупной тёрке.
- После того, как рыба сварится, бульон процедите, лук выбросьте. Мясо отделите от костей и отложите в тарелку.
- Кастрюлю вымойте и вновь вылейте туда процеженный бульон, после закипания добавьте картошку, затем разомните в пюре и выложите обратно. Введите натёртую морковь. После приготовления овощей влейте сливки, перемешайте и варите на медленном огне до закипания.
- Вложите сырые кусочки рыбы и варите до их готовности, затем добавьте мякоть, которую вы сняли с хребта и хвоста.
- Под крышкой дайте настояться рыбе 10-15 минут.
Суп из форели по-фински готов.
Приятного аппетита!
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