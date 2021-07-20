Суп из форели по-фински. Наваристое первое блюдо для любителей рыбки

Суп из форели по-фински — простой, сытный и наваристый, он понравится всей семье и надолго даст вам чувство сытости.

Суп из форели по-фински: ингредиенты

Суп из форели по-фински

  1. Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Тушка форели — 1 шт. (одна штука)
  3. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  4. Вода холодная — 2,5 л (два с половиной литра)
  5. Лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Сливки 10% — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  7. Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Тушку форели разделите на части, отделив голову, хвост и плавники. Жирные бока также отрежьте и отправьте в кастрюлю вместе с головой и хвостом. Хребет отделите от мякоти и тоже выложите к остальным частям рыбы.
  • Половину рыбы нарежьте на стейки, а вторую часть — крупными кубиками.
  • Рыбу залейте водой, посолите и поставьте на огонь. После закипания выложите туда очищенную луковицу, предварительно надрезанную крест на крест.
  • Картофель нарежьте вдоль на две-три части, морковь натрите на крупной тёрке.
  • После того, как рыба сварится, бульон процедите, лук выбросьте. Мясо отделите от костей и отложите в тарелку.
  • Кастрюлю вымойте и вновь вылейте туда процеженный бульон, после закипания добавьте картошку, затем разомните в пюре и выложите обратно. Введите натёртую морковь. После приготовления овощей влейте сливки, перемешайте и варите на медленном огне до закипания.
  • Вложите сырые кусочки рыбы и варите до их готовности, затем добавьте мякоть, которую вы сняли с хребта и хвоста.
  • Под крышкой дайте настояться рыбе 10-15 минут.

Суп из форели по-фински готов.

Суп из форели по-фински. Наваристое первое блюдо для любителей рыбки 2

Приятного аппетита!

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