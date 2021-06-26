Кабачковая пицца на скорую руку: простой рецепт сытного сезонного блюда

Кабачки прекрасный овощ, из которого можно готовить не только блинчики, но даже очень интересные блюда. К примеру, пиццу, которая получается мягкой и нежной, с разными начинками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 3 шт;

яйца, 3 шт;

мука, 200 г;

томаты черри, 200 г;

чеснок, 3 зубчика;

укроп и зеленый лук;

разрыхлитель, 1 ч.л;

сыр по вкусу;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Кабачки очищает от кожуры и трем на крупной терке, солим и оставляем на несколько минут, чтобы овощи пустили сок.

Отжимаем кабачковую массу, смешиваем с укропом и зеленым луком, яйцами, мукой и разрыхлителем, тертым чесноком.

Массу хорошо перемешиваем.

Совет: если масса получается очень жидкой, муки можно всыпать больше.

Растительным маслом смазываем сковороду и выкладываем массу, разравниваем.

Сверху укладываем черри, немного вдавливая их в тесто.

Запекаем при 180 градусах около 30 минут, посыпаем тертым сыром и допекаем еще около 10 минут.

Вместе с сыром, сверху еще выкладывают кусочки ветчины или сосисок, колбасу соломкой.

Пицца будет очень мягкая, ароматная, особенно, если посыпать ароматными итальянскими травами