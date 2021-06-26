Кабачковая пицца на скорую руку: простой рецепт сытного сезонного блюда

Кабачки прекрасный овощ, из которого можно готовить не только блинчики, но даже очень интересные блюда. К примеру, пиццу, которая получается мягкой и нежной, с разными начинками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 3 шт;
- яйца, 3 шт;
- мука, 200 г;
- томаты черри, 200 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- укроп и зеленый лук;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- сыр по вкусу;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Кабачки очищает от кожуры и трем на крупной терке, солим и оставляем на несколько минут, чтобы овощи пустили сок.
Отжимаем кабачковую массу, смешиваем с укропом и зеленым луком, яйцами, мукой и разрыхлителем, тертым чесноком.
Массу хорошо перемешиваем.
Совет: если масса получается очень жидкой, муки можно всыпать больше.
Растительным маслом смазываем сковороду и выкладываем массу, разравниваем.
Сверху укладываем черри, немного вдавливая их в тесто.
Запекаем при 180 градусах около 30 минут, посыпаем тертым сыром и допекаем еще около 10 минут.
Вместе с сыром, сверху еще выкладывают кусочки ветчины или сосисок, колбасу соломкой.
Пицца будет очень мягкая, ароматная, особенно, если посыпать ароматными итальянскими травами
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