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Маринованные куриные желудочки. Невероятно вкусное и пикантное блюдо в соевом соусе

Маринованные куриные желудочки — невероятно вкусная закуска к обеду. Это блюдо прекрасно подойдет с любым пловом или картофельным пюре.

Маринованные куриные желудочки: ингредиенты

Маринованные куриные желудочки. Невероятно вкусное и пикантное блюдо в соевом соусе 2

  1. Масло подсолнечное — 1/2 ст. (половина стакана)
  2. Желудочки куриные — 0,5 кг. (пол килограмма)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Соус соевый — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Уксус — 1/4 ст. (четверть стакана)
  6. Укроп — один пучок
  7. Соль, перец по вкусу
  8. Чеснок — пять зубчиков

Рецепт приготовления:

  • В первую очередь желудочки отварить в подсоленной воде до готовности. По времени примерно полчаса.
  • Остудить и нарезать тонкой соломкой. Нарезать полукольцами лук.
  • Соединить желудочки с луком, заправить соевым соусом и специями по вкусу, перемешать. Пропустить чеснок через пресс, масло нагреть в микроволновке.
  • Помыть и мелко нарезать укроп и соединить с малом, чесноком, укропом и уксусом. Тщательно перемешать.
  • Вылить чесночную смесь в желудочки, аккуратно перемешать. Поместить в холодильник на ночь, чтобы промариновались.

Маринованные куриные желудочки готовы.

Маринованные куриные желудочки

 

Вкусная, остренькая закуска из куриных желудков. Маринованные куриные желудки по этому рецепту получаются мягкими, нежными и в меру острыми. Этот салат-закуска получается такой нарядный, что украсит любой стол, поэтому его можно смело готовить на праздники.

Приятного аппетита!

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