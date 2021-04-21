Маринованные куриные желудочки. Невероятно вкусное и пикантное блюдо в соевом соусе

Маринованные куриные желудочки — невероятно вкусная закуска к обеду. Это блюдо прекрасно подойдет с любым пловом или картофельным пюре.
Маринованные куриные желудочки: ингредиенты
- Масло подсолнечное — 1/2 ст. (половина стакана)
- Желудочки куриные — 0,5 кг. (пол килограмма)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Соус соевый — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Уксус — 1/4 ст. (четверть стакана)
- Укроп — один пучок
- Соль, перец по вкусу
- Чеснок — пять зубчиков
Рецепт приготовления:
- В первую очередь желудочки отварить в подсоленной воде до готовности. По времени примерно полчаса.
- Остудить и нарезать тонкой соломкой. Нарезать полукольцами лук.
- Соединить желудочки с луком, заправить соевым соусом и специями по вкусу, перемешать. Пропустить чеснок через пресс, масло нагреть в микроволновке.
- Помыть и мелко нарезать укроп и соединить с малом, чесноком, укропом и уксусом. Тщательно перемешать.
- Вылить чесночную смесь в желудочки, аккуратно перемешать. Поместить в холодильник на ночь, чтобы промариновались.
Маринованные куриные желудочки готовы.
Вкусная, остренькая закуска из куриных желудков. Маринованные куриные желудки по этому рецепту получаются мягкими, нежными и в меру острыми. Этот салат-закуска получается такой нарядный, что украсит любой стол, поэтому его можно смело готовить на праздники.
Приятного аппетита!
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