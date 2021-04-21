Маринованные куриные желудочки. Невероятно вкусное и пикантное блюдо в соевом соусе

Маринованные куриные желудочки — невероятно вкусная закуска к обеду. Это блюдо прекрасно подойдет с любым пловом или картофельным пюре.

Маринованные куриные желудочки: ингредиенты

Масло подсолнечное — 1/2 ст. (половина стакана) Желудочки куриные — 0,5 кг. (пол килограмма) Лук — 1 шт. (одна штука) Соус соевый — 1 ст. л (одна столовая ложка) Уксус — 1/4 ст. (четверть стакана) Укроп — один пучок Соль, перец по вкусу Чеснок — пять зубчиков

Рецепт приготовления:

В первую очередь желудочки отварить в подсоленной воде до готовности. По времени примерно полчаса.

Остудить и нарезать тонкой соломкой. Нарезать полукольцами лук.

Соединить желудочки с луком, заправить соевым соусом и специями по вкусу, перемешать. Пропустить чеснок через пресс, масло нагреть в микроволновке.

Помыть и мелко нарезать укроп и соединить с малом, чесноком, укропом и уксусом. Тщательно перемешать.

Вылить чесночную смесь в желудочки, аккуратно перемешать. Поместить в холодильник на ночь, чтобы промариновались.

Маринованные куриные желудочки готовы.

Вкусная, остренькая закуска из куриных желудков. Маринованные куриные желудки по этому рецепту получаются мягкими, нежными и в меру острыми. Этот салат-закуска получается такой нарядный, что украсит любой стол, поэтому его можно смело готовить на праздники.

Приятного аппетита!