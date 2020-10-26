Ленивые бризоли: быстрое приготовление этого наивкуснейшего блюда!

Ленивые бризоли! Бризоль очень часто упоминается в русской кулинарии. Этот термин означает «зажаренный в яйце» или «в омлете» мясной фарш. Блюдо получается очень вкусным и аппетитным!
Предлагаем Вам пошаговый рецепт «ленивых» бризолей. Они не требуют много времени на приготовление.
Ленивые бризоли: ингредиенты
- килограмм свиного мяса (но можно использовать абсолютно любо мясо)
- две головки лука
- соль, перец, итальянские специи – по вкусу
- шесть яиц
Для соуса:
- сто пятьдесят грамм сметаны
- сто пятьдесят грамм сыра
- два зубчика чеснока
- соль – по вкусу
- зелень – по вкусу
Ленивые бризоли: приготовление
- Мясо промоем, обсушим, пропустим через мясорубку, выложим в глубокую миску.
- Репчатый лук очистим от шелухи, перемелем мясорубкой и доложим к мясу.
- Добавим соль, перец и итальянские специи. Все хорошенько перемешаем руками.
- Фарш разделим на шесть равных частей. Из каждой части сформируем шарики.
- Выложим мясной шарик на пищевую пленку, сверху также покроем пищевой пленкой и при помощи скалки раскатаем шарик в тонкий мясной пласт. Подравняем руками неровные края. Так же поступим и с другими мясными шариками.
- Одно яйцо разбиваем в емкость, добавляем соль и взбиваем венчиком или вилкой.
- Сковороду поставим на огонь и раскалим.
- Взбитое яйцо нальем на раскаленную сковороду и равномерно распределим по его дну.
- Мясной пласт аккуратно выложим на разлитое по сковороде яйцо.
- Закроем сковороду крышкой и прожарим мясо с яйцом с одной стороны около семи минут.
- По истечении времени перевернем яично-мясной блин и снова закроем сковороду крышкой. Пожарим буквально еще несколько минут.
- Таким образом готовим еще пять бризолей.
- Чеснок очистим и пропустимм через пресс.
- Зелень промоем, обсушим и мелко нарубим.
- Сметану выложим в глубокую пиалу, добавим соль, чеснок и зелень. Размешаем все компоненты. Получаем соус для бризолей.
- Переворнем бризоли со сковороды на плоскую тарелку.
- Пока наши блинчики горячие смажем их по одному приготовленным соусом.
- Поверх соуса натрем твердый сыр на крупной терке.
- Завернем блинчики рулетиками и уложим на плоскую красивую тарелку.
Можно украсить зеленью и подавать с абсолютно любым гарниром. Особенно вкусно, если вы подадите их с картофельным пюре.
Ленивые бризоли: готовы
Получилось великолепное вкусное блюдо – просто объедение! Приятного аппетита!
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