Ленивые бризоли: быстрое приготовление этого наивкуснейшего блюда!

Ленивые бризоли! Бризоль очень часто упоминается в русской кулинарии. Этот термин означает «зажаренный в яйце» или «в омлете» мясной фарш. Блюдо получается очень вкусным и аппетитным!

Предлагаем Вам пошаговый рецепт «ленивых» бризолей. Они не требуют много времени на приготовление.

Ленивые бризоли: ингредиенты

килограмм свиного мяса (но можно использовать абсолютно любо мясо)

две головки лука

соль, перец, итальянские специи – по вкусу

шесть яиц

Для соуса:

сто пятьдесят грамм сметаны

сто пятьдесят грамм сыра

два зубчика чеснока

соль – по вкусу

зелень – по вкусу

Ленивые бризоли: приготовление

Мясо промоем, обсушим, пропустим через мясорубку, выложим в глубокую миску. Репчатый лук очистим от шелухи, перемелем мясорубкой и доложим к мясу. Добавим соль, перец и итальянские специи. Все хорошенько перемешаем руками. Фарш разделим на шесть равных частей. Из каждой части сформируем шарики. Выложим мясной шарик на пищевую пленку, сверху также покроем пищевой пленкой и при помощи скалки раскатаем шарик в тонкий мясной пласт. Подравняем руками неровные края. Так же поступим и с другими мясными шариками. Одно яйцо разбиваем в емкость, добавляем соль и взбиваем венчиком или вилкой. Сковороду поставим на огонь и раскалим. Взбитое яйцо нальем на раскаленную сковороду и равномерно распределим по его дну. Мясной пласт аккуратно выложим на разлитое по сковороде яйцо. Закроем сковороду крышкой и прожарим мясо с яйцом с одной стороны около семи минут. По истечении времени перевернем яично-мясной блин и снова закроем сковороду крышкой. Пожарим буквально еще несколько минут. Таким образом готовим еще пять бризолей. Чеснок очистим и пропустимм через пресс. Зелень промоем, обсушим и мелко нарубим. Сметану выложим в глубокую пиалу, добавим соль, чеснок и зелень. Размешаем все компоненты. Получаем соус для бризолей. Переворнем бризоли со сковороды на плоскую тарелку. Пока наши блинчики горячие смажем их по одному приготовленным соусом. Поверх соуса натрем твердый сыр на крупной терке. Завернем блинчики рулетиками и уложим на плоскую красивую тарелку.

Можно украсить зеленью и подавать с абсолютно любым гарниром. Особенно вкусно, если вы подадите их с картофельным пюре.

Ленивые бризоли: готовы

Получилось великолепное вкусное блюдо – просто объедение! Приятного аппетита!