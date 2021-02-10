Скатерть-Самобранка

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Творожная запеканка: любимое блюдо всех детишек

Творожная запеканка! Хотите приготовить поистине волшебное блюдо? Предлагаем приготовить творожную запеканку – любимейшее блюдо всей детворы. По данному рецепту она получается очень нежной и в меру сладкой.

Творожная запеканка: ингредиенты

  • стакан молока
  • две пачки творога
  • полдюжины яиц
  • сто грамм сахара
  • шестьдесят грамм кукурузного крахмала
  • семьдесят грамм изюма
  • тридцать грамм муки
  • ванилин по усмотрению

Творожная запеканка

Творожная запеканка: приготовление

  • Яйца вымыть, разбить и отделить белки от желтков.
  • В отдельную глубокую чашу выложить белки и взбить миксером сначала на средней скорости, а потом на высокой, до получения густой и крепкой пены. Выложить ее в отдельную миску и отложить.
  • Желтки и творог поместить в предыдущую миску и взбить миксером. В процессе взбивания вливать молоко. Затем нужно добавить сахар и ванилин, взбивать еще пару минут.
  • Во взбиваемую массу постепенно добавлять крахмал. Взбивать не менее пяти минут, до того момента, когда вся эта масса станет пышной.
  • В изюм просеять муку и перемешать.
  • Взбитые белки по ложечке добавлять в творожную массу и аккуратно перемешивать венчиком движениями снизу-вверх. Перемешиваемая масса должна получится средней консистенции, то есть не густая, но и не жидкая.
  • Добавить в полученную массу изюм с мукой и перемешать.
  • Форму для выпечки высотой в 30 см смазать маслом и присыпать мукой. Влить туда творожную массу.
  • Установить режим духовки на 180°С и заложить в нее форму.
  • Буквально через 20 минут верх запеканки начинает румянится. Для того, чтобы он не подгорел надо приоткрыть духовку и покрыть верх фольгой.

Творожная запеканка

  • Примерно через час надо достать запеканку из духовки и оставить ее на полчаса, чтобы остыла.
  • Остывшую запеканку нарезать на порционные кусочки и подать к столу.

Творожная запеканка: готова

Приятного аппетита!

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