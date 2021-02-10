Творожная запеканка: любимое блюдо всех детишек

Творожная запеканка! Хотите приготовить поистине волшебное блюдо? Предлагаем приготовить творожную запеканку – любимейшее блюдо всей детворы. По данному рецепту она получается очень нежной и в меру сладкой.
Творожная запеканка: ингредиенты
- стакан молока
- две пачки творога
- полдюжины яиц
- сто грамм сахара
- шестьдесят грамм кукурузного крахмала
- семьдесят грамм изюма
- тридцать грамм муки
- ванилин по усмотрению
Творожная запеканка: приготовление
- Яйца вымыть, разбить и отделить белки от желтков.
- В отдельную глубокую чашу выложить белки и взбить миксером сначала на средней скорости, а потом на высокой, до получения густой и крепкой пены. Выложить ее в отдельную миску и отложить.
- Желтки и творог поместить в предыдущую миску и взбить миксером. В процессе взбивания вливать молоко. Затем нужно добавить сахар и ванилин, взбивать еще пару минут.
- Во взбиваемую массу постепенно добавлять крахмал. Взбивать не менее пяти минут, до того момента, когда вся эта масса станет пышной.
- В изюм просеять муку и перемешать.
- Взбитые белки по ложечке добавлять в творожную массу и аккуратно перемешивать венчиком движениями снизу-вверх. Перемешиваемая масса должна получится средней консистенции, то есть не густая, но и не жидкая.
- Добавить в полученную массу изюм с мукой и перемешать.
- Форму для выпечки высотой в 30 см смазать маслом и присыпать мукой. Влить туда творожную массу.
- Установить режим духовки на 180°С и заложить в нее форму.
- Буквально через 20 минут верх запеканки начинает румянится. Для того, чтобы он не подгорел надо приоткрыть духовку и покрыть верх фольгой.
- Примерно через час надо достать запеканку из духовки и оставить ее на полчаса, чтобы остыла.
- Остывшую запеканку нарезать на порционные кусочки и подать к столу.
Творожная запеканка: готова
Приятного аппетита!
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