Пирог Зебра. Занимает мало времени и приятно подать на стол

Пирог Зебра готовится на сметане, а получается невероятно нежным и легким. Отличный вариант для угощения на праздник! Деткам такое лакомство придется по душе!

Пирог Зебра: ингредиенты

4 (четыре) шт — яиц 1 (один) стакан — сметаны 100 (сто) гр — растопленного сливочного масла полтора стакана — сахара 1 (одна) ч. ложка — гашеной соды 2. 5 стакана — муки 2 (две) ст. ложки — какао

Рецепт приготовления: