Пирог Зебра. Занимает мало времени и приятно подать на стол

Пирог Зебра готовится на сметане, а получается невероятно нежным и легким. Отличный вариант для угощения на праздник! Деткам такое лакомство придется по душе!
Пирог Зебра: ингредиенты
- 4 (четыре) шт — яиц
- 1 (один) стакан — сметаны
- 100 (сто) гр — растопленного сливочного масла
- полтора стакана — сахара
- 1 (одна) ч. ложка — гашеной соды
- 2. 5 стакана — муки
- 2 (две) ст. ложки — какао
Рецепт приготовления:
- Яйца и сахар взбейте. На большой скорости миксера не менее пяти минут. Добавьте сметану, перемешайте. Растопленное сливочное масло (не горячее), перемешайте, далее гашеную соду
- Еще раз перемешайте миксером. Добавьте просеянную муку, не всю сразу. Добавляйте постепенно и мешайте при помощи лопатки. Разделите тесто на две части. В одну часть просейте какао и перемешайте. Форму для выпечки смажьте растительным маслом. Выложите в центр формы тесто по 2 столовых ложек по очереди светлое и темное
- При помощи зубочистки сделайте рисунок (глубоко зубочистку в тесто не вводите, а то внутри рисунок собьется)
- Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 С. Можно залить шоколадной глазурью или присыпать сахарной пудрой. Пирог Зебра получился восхитительным! Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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