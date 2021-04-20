Этот торт придумал гений. Попробовала в гостях, буду готовить на свой день рожденья

Это фантастически простой в исполнении, но потрясающе вкусный тортик без выпечки. Попробовала его недавно в гостях и сразу решила — теперь это мой любимый торт (а раньше были «Графские развалины»)!

фото из открытого источника

Я, конечно, умею печь бисквиты и песочные коржи для тортов. Но уже столько напеклась за всю жизнь, что хочется без лишних телодвижений получить домашнюю вкусняшку. И надо сказать была сильно удивлена, что торт без выпечки можно соорудить не только из готовых покупных коржей, но и из шариков для завтрака!

Приготовление, как и все гениальное, простое))

Сначала нужно смешать сгущенное молоко (не вареное!) со сливочным маслом. Это крем, соединяющий все «детальки» тортика. Консистенция получится на первый взгляд жидковатая, но так и должно быть. Смешивать лучше сразу в глубокой чашке, чтобы не перекладывать крем в другую емкость и не усложнять себе жизнь мытьем лишней посуды))

Затем в чашку с кремом добавить шоколадные шарики для завтрака и орехи.

Орехи могут быть любые, думаю. Тортик, которым угощали был сделан с арахисом. Мне кажется, что не менее вкусно будет и с фундуком, и с грецким орехом. Главное, орехи должны быть не соленые и немного обжаренные. Можно чуть измельчить, а можно и так оставить.

Все аккуратно, но тщательно перемещать в чашке с кремом.

Дальше все уложить в форму. Удобнее использовать разъемную форму для выпечки. Но и любая другая подойдет, на мой взгляд. У меня вообще никакой нет, буду делать в неглубокой кастрюле))

Итак, форму выстелить пищевой пленкой и слегка смазать пленку маслом (любым без запаха, но лучше сливочным). Подготовленную массу выложить в форму, подравнять сверху (не придавливать!) и поставить в холодильник часа на четыре.

Охлажденный торт выложить на блюдо. Ни каких дополнительных промазываний кремом сверху не требуется. При желании и для пущей красоты можно посыпать сверху тертым шоколадом или орешками.

Получается вот такая вкуснота и красота.

фото из открытого источника

На форму диаметром 18 см потребуется:

250 гр гущенки

Пачка сливочного масла (180 гр) жирностью не менее 82,5%

Пачка сухого завтрака (250 гр) в виде шариков

100 гр орехов (не соленых)

Конечно, тортик диаметром всего 18 см не слишком большой, но нам, девочкам на диете, достаточно. Для большего количества едоков нужно просто удвоить или утроить пропорции.

Уверена, вам такой хрустящий тортик тоже понравится!