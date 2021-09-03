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Перестала варить пшено на гарнир. Жареное пшено без горечи: делюсь проверенным рецептом

Многие хозяйки не любят готовить пшеничную кашу из-за ее специфического привкуса. Но если крупу правильно сделать, то каша получается просто чудесной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • пшено, 200 г;
  • вода, 500 мл;
  • масло сливочное, 30 г;
  • соль, перец, приправы.

Процесс приготовления

Крупу тщательно промываем в горячей воде несколько раз, пока вода не станет стекать прозрачной. Даем стечь.

На сковороде растапливаем сливочное масло и если есть желание, обжарьте на нем тертую морковь и мелко резанный лук.

Всыпаем пшено, перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета. Перемешивать надо быстро, чтобы крупа не стала пригорать.

Вливаем в сковороду кипяток, солим и перчим по вкусу, накрываем крышкой и тушим до готовности на небольшом огне. Достаточно 15 минут.

Совет: вместо воды можно использовать овощной или мясной бульон, добавить еще сливочного масла.

Перестала варить пшено на гарнир. Жареное пшено без горечи: делюсь проверенным рецептом

Гарнир получается мягким, рассыпчатым, отлично подходит к котлетам, тефтелям, отбивным, другим закускам.

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