Курица с фасолью. Подарит вам настроение востока

ИНГРЕДИЕНТЫ:

300-400 г куриной грудки (филе)

400 г стручковой фасоли

1 головка репчатого лука

15 г семян кунжута

2-3 столовые ложки сливочного масла (можно использовать и растительное)

100 г соевого соуса

сок половины лимона

соль по вкусу

перец по вкусу

Для соуса потребуется:

3 ст. ложки соевого соуса

3 ст. ложки сахара

1 ст. ложка крахмала

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриное филе моем и режем некрупными полосками.Заливаем мясо половиной (50 г) соевого соуса, добавляем черный молотый перец и лимонный сок. Оставляем мариноваться на полчаса.

Промываем фасоль (если фасоль замороженная, то промываем не размораживая). После того как промыли, выкладываем ее в кастрюлю с холодной водой. Доводим до кипения и варим 10-15 минут. Когда фасоль сварится и станет мягкой, откидываем ее на дуршлаг. Режем лук кусочками или полукольцами.На сковороде разогреваем сливочное масло (можно использовать любое другое), пережариваем на нем лук.Когда лук станет золотистым, выкладываем на сковороду мясо и хорошо перемешиваем.

Мясо обжариваем 15-20 минут. Сначала тушим его под закрытой крышкой 5-10 минут. Затем крышку снимаем, а мясо постоянно помешиваем. Когда оно почти готово, вливаем в сковороду вторую часть соевого соуса (50 г) и тушим в нем мясо с открытой крышкой.

Когда соус выпарится, а мясо будет готово, добавляем кунжут.

Хорошо перемешиваем, и жарим, постоянно продолжая помешивать еще несколько минут. Затем добавляем фасоль.Хорошо перемешиваем, жарим еще пару минут, и отключаем плиту. Если нужно, добавляем соли по вкусу. Затем оставляем настояться еще на 5 минут.

В это время делаем соус:

Смешиваем в небольшой металлической посуде соевый соус, сахар и 100 мл холодной кипяченой воды. Ставим смесь на плиту, помешиваем. Когда смесь закипит, добавляем ложку крахмала, предварительно смешанного с тремя ложками воды. Все хорошо перемешиваем, чтобы не оставалось комочков. Соус готов.

Курицу с фасолью выкладываем в тарелку и подаем, предварительно полив соусом.

Пикантное сочетание сладковатого соуса, кунжута и курицы с фасолью подарит вам настроение востока. Приятного аппетита!