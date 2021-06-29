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Пирог с черешней и нежной заливкой. Идеальное лакомство с летними ягодами для чаепития

Пирог с черешней и нежной заливкой — настоящее лакомство для сладкоежек.

Пирог с черешней и нежной заливкой: ингредиенты

Пирог с черешней и нежной заливкой

Тесто:

  1. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  3. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Масло сливочное — 95 гр. (девяносто пять грамм)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)

Начинка:

  1. Сахар  — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  2. Крахмал картофельный — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Черешня — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  5. Сметана — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)

Рецепт приготовления:

  • Просейте муку в глубокую миску, смешайте с разрыхлителем и сахарным песком.
  • Соедините сухие ингредиенты с подтаявшим маслом и яйцом и замесите тесто. Если масса сильно прилипает к рукам, можете добавить ещё 1 ст. л муки.
  • Из теста сформируйте шар, оберните в пищевую плёнку и на полчаса отправьте в морозильник.
  • Подмороженное тесто раскатайте на бумаге для выпечки в тонкий пласт, по размерам вашего противня.
  • Заготовку для пирога выложите в форму, наколов вилкой и отправьте на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
  • Приготовьте заливку: в миске разбейте яйца, добавьте сметану, крахмал и сахарный песок. Выльете эту заливку н основу пирога и отправьте в духовку ещё на 20 минут.
  • Очищенные от косточек ягоды черешни выложите в произвольном порядке на пирог и ещё на 10 минут отправьте в духовку.

Пирог с черешней и нежной заливкой можете украсить ореховой крошкой или сахарной пудрой.

Пирог с черешней и нежной заливкой. Идеальное лакомство с летними ягодами для чаепития 2

Пеките на здоровье!

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