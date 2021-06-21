«Бендерики». Такие блинчики Вы ещё не готовили

От классических блинчиков бендерики отличаются треугольной формой и начинкой (фаршируются сырым фаршем, как например, чебуреки). Из предложенной порции ингредиентов получится примерно 30 блинчиков.

Нам понадобятся ингредиенты:

яйцо – 4 шт.,

сахар — 50 г (2 стол. ложки),

молоко — 800-850 мл,

соль -1 ч. ложка,

растительное масло — 30 мл,

крахмал — 100 г,

мука — 200 г.

Начинка:

мясо — 700 г,

лук -200 г,

соль, пряности — по вашему вкусу.

Технология приготовления:

Готовим тесто. Вбиваем в объемную стеклянную миску яйца, соль и перемешиваем с помощью миксера. Вводим сахар, перемешиваем. Вливаем молоко (меньшую половину). Просеиваем в миску муку, перемешиваем. Зачищаем стенки миски от муки. Просеиваем крахмал. Взбиваем. Зачищаем стенки миски. Когда разойдутся все комочки, добавляем молоко. Взбиваем. Добавляем растительное масло, взбиваем. Комочков в тесте быть не должно. Отставляем тесто на 30-40 минут.

Готовим начинку. В мясной фарш с луком добавляем соль, молотый черный перец и кориандр. Тщательно перемешиваем, накрываем пленкой, чтобы он постоял.

Сковороду разогреваем и смазываем растительным маслом. Перед каждым блинчиком перемешиваем тесто, так как крахмал оседает на дно.

Наливаем на сковороду тесто.

Через минуту блинчик переворачиваем.

Блинчики готовы.

Раскладываем блинчик на столе, накладываем начинку. Раздавливаем ее, придаем фаршу форму треугольника. Закрываем внахлест блинчик, чтобы кончик был без отверстия. Переворачиваем кончик до противоположного краешка. Закрываем блинчик. У нас получился аккуратный треугольник.

Фаршируем все блинчики.

Наливаем растительное масло на сковороду с толстым дном. Нагреваем. Выкладываем бендерики на сковороду на шов, где складывался блинчик. Обжариваем до золотистого цвета.