Салат по-калифорнийски. Готовим нестандартно, оригинально, вкусно!

Салат по-калифорнийски считается очень полезным блюдом, подойдёт тем людям, кто любит вкусную и оригинальную кухню.
Салат по-калифорнийски: ингредиенты
- Киноа (или другая Ваша любимая крупа) — 115 гр. (сто пятнадцать грамм)
- Тыква — 110 гр. (сто десять грамм)
- Брокколи — 110 гр. (сто десять грамм)
- Авокадо — 1 шт. (одна штука)
- Руккола — 3-4 в. (три-четыре веточки)
- Мята — 2 в. (две веточки)
- Кинза — 2 в. (две веточки)
- Кресс-салат — 1 п. (один пучок)
- Гранат — зёрна одного плода
- Сахар — по вкусу
- Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Йогурт натуральный — для заправки
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Авокадо нарежьте кубиками, залейте лимонным соком, брокколи пробланшируйте несколько минут, остудите и отделите соцветия помельче.
- Крупу отварите, следуя инструкции, тыкву нарежьте и слегка припустите на оливковом масле с сахаром. Промойте зелень и разберите на листочки.
- Все компоненты в хаотичном порядке переложите в салатницу, включая гранатовые зёрна. Йогурт присолите, по вкусу добавьте специи и введите в салат.
Салат по-калифорнийски — оригинальный и яркий.
Приятного аппетита!
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