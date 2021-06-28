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Салат по-калифорнийски. Готовим нестандартно, оригинально, вкусно!

Салат по-калифорнийски считается очень полезным блюдом, подойдёт тем людям, кто любит вкусную и оригинальную кухню.

Салат по-калифорнийски: ингредиенты

Салат по-калифорнийски

  1. Киноа (или другая Ваша любимая крупа) — 115 гр. (сто пятнадцать грамм)
  2. Тыква — 110 гр. (сто десять грамм)
  3. Брокколи — 110 гр. (сто десять грамм)
  4. Авокадо — 1 шт. (одна штука)
  5. Руккола — 3-4 в. (три-четыре веточки)
  6. Мята — 2 в. (две веточки)
  7. Кинза — 2 в. (две веточки)
  8. Кресс-салат — 1 п. (один пучок)
  9. Гранат — зёрна одного плода
  10. Сахар — по вкусу
  11. Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  12. Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  13. Йогурт натуральный — для заправки
  14. Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Авокадо нарежьте кубиками, залейте лимонным соком, брокколи пробланшируйте несколько минут, остудите и отделите соцветия помельче.
  • Крупу отварите, следуя инструкции, тыкву нарежьте и слегка припустите на оливковом масле с сахаром. Промойте зелень и разберите на листочки.
  • Все компоненты в хаотичном порядке переложите в салатницу, включая гранатовые зёрна. Йогурт присолите, по вкусу добавьте специи и введите в салат.

Салат по-калифорнийски — оригинальный и яркий.

Салат по-калифорнийски. Готовим нестандартно, оригинально, вкусно! 4

Приятного аппетита!

 

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