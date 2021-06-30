Татарские пирожки. Несладкая выпечка с вкусной начинкой

Татарские пирожки готовятся очень просто и имеют необыкновенный вид и вкус.
Татарские пирожки: ингредиенты
- Мука — 350-400 гр. (триста пятьдесят — четыреста грамм)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Кефир — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сода и соль — по щепотке
Начинка:
- Мясо
- Лук
- Сливочное масло
- Лук
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте муку с содой и солью и просейте в миску, добавьте сливочное масло и перетрите в крошку.
- Вбейте в массу яйца и кефир, тщательно перемешайте и соберите тесто в шар, оставьте отдохнуть.
- Мясо промойте и нарежьте мелкими кубиками. Аналогичным образом нарежьте картофель и лук, переложите в миску, посолите и поперчите.
- Раскатайте тесто в пласт, вырежьте кружочки, в середину выловите начинку и слепите пирожки, не защипывая середина.
- Готовые пирожки выпекайте при температуре 200 градусов в течение 20 минут, затем выньте противень, в середину выложите кусочек масла и обратно поставьте в духовку ещё на 20 минут.
Татарские пирожки — вкусно и аппетитно.
Готовьте на здоровье!
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