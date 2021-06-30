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Татарские пирожки. Несладкая выпечка с вкусной начинкой

Татарские пирожки готовятся очень просто и имеют необыкновенный вид и вкус.

Татарские пирожки: ингредиенты

Татарские пирожки

  1. Мука — 350-400 гр. (триста пятьдесят — четыреста грамм)
  2. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  3. Кефир — 1 ст. (один стакан)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  5. Сода и соль — по щепотке

Начинка:

  1. Мясо
  2. Лук
  3. Сливочное масло
  4. Лук
  5. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Смешайте муку с содой и солью и просейте в миску, добавьте сливочное масло и перетрите в крошку.
  • Вбейте в массу яйца и кефир, тщательно перемешайте и соберите тесто в шар, оставьте отдохнуть.
  • Мясо промойте и нарежьте мелкими кубиками. Аналогичным образом нарежьте картофель и лук, переложите в миску, посолите и поперчите.
  • Раскатайте тесто в пласт, вырежьте кружочки, в середину выловите начинку и слепите пирожки, не защипывая середина.
  • Готовые пирожки выпекайте при температуре 200 градусов в течение 20 минут, затем выньте противень, в середину выложите кусочек масла и обратно поставьте в духовку ещё на 20 минут.

Татарские пирожки — вкусно и аппетитно.

Татарские пирожки. Несладкая выпечка с вкусной начинкой 2

Готовьте на здоровье!

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