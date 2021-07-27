Самый вкусный и простой салат из баклажанов. Ароматное и аппетитное блюдо

Сочетание баклажана и куриного мяса, моркови и чеснока – это ароматное и очень аппетитное блюдо. Салат получается сытным, свежим, идеально подходит к любым гарнирам и мясным, грибным закускам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-баклажаны, 2 шт;

-грудка куриная, 400 г;

-морковь, 400 г;

-чеснок, 2 зубчика;

-сметана жирная, 200 г;

-крахмал, 2 ст.л;

-зелень, соль и перец.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем мелкими кусочками.

Баклажаны режем кусочками, солим и перемешиваем, оставляем.

Морковь трем на терке для корейской моркови.

Разогреваем растительное масло и обжариваем полминуты дольки чеснока, потом всыпаем морковь и тушим до готовности. Солим немного и убираем чеснок, остужаем морковь.

Просушиваем баклажаны бумажными полотенцами и обсыпаем крахмалом.

Совет: если нет крахмала, подходит мука.

Баклажаны обжариваем до румяности на растительном масле и остужаем.

Смешиваем морковь, мясо, баклажаны, зелень, тертый чеснок, заправляем сметаной и перемешиваем.

Если мало соли, можно досолить и поперчить по вкусу.

Салат можно отправить в холодильник, чтобы он остудился хорошо и немного настоялся. Достаточно 1 часа.

Салатик гармонирует с мясными и грибными закусками, прекрасно подходит к отварному молодому картофелю.