Самый вкусный и простой салат из баклажанов. Ароматное и аппетитное блюдо

Сочетание баклажана и куриного мяса, моркови и чеснока – это ароматное и очень аппетитное блюдо. Салат получается сытным, свежим, идеально подходит к любым гарнирам и мясным, грибным закускам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-баклажаны, 2 шт;
-грудка куриная, 400 г;
-морковь, 400 г;
-чеснок, 2 зубчика;
-сметана жирная, 200 г;
-крахмал, 2 ст.л;
-зелень, соль и перец.
Процесс приготовления
Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем мелкими кусочками.
Баклажаны режем кусочками, солим и перемешиваем, оставляем.
Морковь трем на терке для корейской моркови.
Разогреваем растительное масло и обжариваем полминуты дольки чеснока, потом всыпаем морковь и тушим до готовности. Солим немного и убираем чеснок, остужаем морковь.
Просушиваем баклажаны бумажными полотенцами и обсыпаем крахмалом.
Совет: если нет крахмала, подходит мука.
Баклажаны обжариваем до румяности на растительном масле и остужаем.
Смешиваем морковь, мясо, баклажаны, зелень, тертый чеснок, заправляем сметаной и перемешиваем.
Если мало соли, можно досолить и поперчить по вкусу.
Салат можно отправить в холодильник, чтобы он остудился хорошо и немного настоялся. Достаточно 1 часа.
Салатик гармонирует с мясными и грибными закусками, прекрасно подходит к отварному молодому картофелю.