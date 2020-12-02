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Вкуснейший салат «Диана» на праздничный стол! Коронное блюдо моей свекрови, мы его обожаем. Свекровь рассказала рецепт

Это нежный и сытный салат с небольшим количеством ингредиентов. Получается очень вкусно, а выглядит невероятно эффектно! Моя свекровь уже много лет готовит этот салат и мы его ждем с нетерпением на каждом празднике! Вот на днях отмечали День Рождения моего сына и я подумала, что стоит наконец спросить свекровь про рецепт и поделиться с моими дорогими подписчиками.

Ингредиенты:

  • Печень трески — 250 г
  • Рис отварной — 1 стакан
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 150 г
  • Лук зеленый
  • Листья салата
  • Петрушка
  • Майонез
  • Соль, перец белый — по вкусу

1) Подготовьте раздельную посуду для всех ингредиентов. Один огурец нарежьте кубиком, а второй оставьте для украшения салата. Порубите зеленый лук и смешайте в миске с огурцом;

2) Отварите яйца, отделите белок от желтков. Белки потрите на крупной терке, а желтки — на мелкой. Нарежьте печень трески ножом, а отваренный рис заправьте маслом от печени и посолите;

3) Оставшийся огурец нарежьте спиралью с помощью специального приспособления;

4) Возьмите красивое праздничное блюдо, выложите на него листья салата, сверху поставьте сервировочное кольцо диаметром 16 см. Оно стоит довольно недорого, я его использую для приготовления салатов, пирогов, тортов;

5) Выкладывайте слои в таком порядке: рис, печень трески, отварные белки, майонез, консервированная кукуруза, майонез, огурец и лук, майонез, яичные желтки;

6) Слегка утрамбуйте все слои, снимите сервировочное кольцо, сверху выложите спираль из огурца и листья петрушки.

Невероятно вкусный праздничный салат готов! Моя свекровь не претендует на оригинальность, этот рецепт есть в интернете и во многих поваренных книгах, но, главное, что он проверен годами!

Вкуснейший салат «Диана» на праздничный стол! Коронное блюдо моей свекрови, мы его обожаем. Свекровь рассказала рецепт

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