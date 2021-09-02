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Всего за 15 минут легко готовлю 1 кг мяса. Сочные и мягкие отбивные

Отбивные по этому рецепту получаются сочными и мягкими, мясо будет просто таять во рту. В качестве маринада можно добавлять свои любимые специи, с чухой чеснок, отлично заменяется свежим.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриная или индюшиная грудка, 1 кг;
  • яйца, 3 шт;
  • мука, 3 ст.л;
  • чеснок сушеный и приправа куриная по 1 ч.л;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем ломтиками и отбиваем.

Всего за 15 минут легко готовлю 1 кг мяса. Сочные и мягкие отбивные

Солим, перчим, посыпаем чесноком и приправами для курицы, специями по своему вкусу.

Оставляем отбивные мариноваться минимум на 30 минут, а лучше пару часов.

Взбиваем яйца с солью и специями, можно еще добавить ароматные травы, такие, как базилик или смесь трав.

Панируем отбивные в муке, затем опускаем в яйца и обжариваем на растительном масле.

Жарить лучше на небольшом огне, накрыв крышкой, так мясо не будет выпускать свои соки и останется нежным и мягким.

Всего за 15 минут легко готовлю 1 кг мяса. Сочные и мягкие отбивные

Подаю такие отбивные с картофельным пюре, отварным рисом, макаронами с аджикой. Можно еще сделать соус из майонеза и горчицы или сметаны с чесноком и укропом.

Всего за 15 минут легко готовлю 1 кг мяса. Сочные и мягкие отбивные

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