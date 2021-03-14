Мясная закуска в банке. Мясо кладу в банку и получаю вкуснейшую закуску

Мясная закуска в банке — один из самых удачных рецептов. Мясо получается нежнейшим! Вкуснейшим! Обязательно приготовьте по данному рецепту!
Мясная закуска в банке: ингредиенты
- 3 (три) кг — грудинки
- 1 (один) л — воды
- лавровый лист
- чеснок
- перец горошком
Рецепт приготовления:
- Мясо нарежьте не очень крупными (но и не маленькими) кусками
- В чистые, стерилизованные 500 г банки уложите куски сала или мяса, пару листиков лаврового листа, дольки чеснока, перец горошком
- Доведите до кипения рассол (вода и соль) и залейте горячим в банки
- Накройте крышками и отправьте в кастрюлю на полотенце
- Залейте теплую воду по плечики банок и стерилизуйте с момента закипания воды, 2 часа
- Закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания
- Храните в холодильник или в холодный подвал
- Используйте праздничную нарезку из такого сала или мяса – всем нашим гостям оно нравится. Специй так мало потому, что сало и мясо получаются с натуральным вкусом. Специи, мне кажется перебьют вкус мяса, и без того очень вкусного! Возьмите этот рецепт себе на заметку! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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