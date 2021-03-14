Скатерть-Самобранка

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Мясная закуска в банке. Мясо кладу в банку и получаю вкуснейшую закуску

Мясная закуска в банке — один из самых удачных рецептов. Мясо получается нежнейшим! Вкуснейшим! Обязательно приготовьте по данному  рецепту!

Мясная закуска в банке

Мясная закуска в банке: ингредиенты

  1. 3 (три) кг — грудинки
  2. 1 (один) л — воды
  3. лавровый лист
  4. чеснок
  5. перец горошком

Рецепт приготовления:

  • Мясо нарежьте не очень крупными (но и не маленькими) кусками
  • В чистые, стерилизованные 500 г банки уложите куски сала или мяса, пару листиков лаврового листа, дольки чеснока, перец горошком
  • Доведите до кипения рассол (вода и соль) и залейте горячим в банки
  • Накройте крышками и отправьте в кастрюлю на полотенце
  • Залейте теплую воду по плечики банок и стерилизуйте с момента закипания воды, 2 часа
  • Закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания
  • Храните в холодильник или в холодный подвал
  • Используйте праздничную нарезку из такого сала или мяса – всем нашим гостям оно нравится. Специй так мало потому, что сало и мясо получаются с натуральным вкусом. Специи, мне кажется перебьют вкус мяса, и без того очень вкусного! Возьмите этот рецепт себе на заметку! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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