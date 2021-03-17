Салат с бужениной и огурцом — очень сытный, вкусный, нежный. В этом салате удачное сочетание ингредиентов. Главным ингредиентом блюд является буженина. Любителям красного мяса — рекомендую свиную буженину. Зимой, если под рукой не окажется свежего огурчика, запросто берите соленый.
Салат с бужениной и огурцом: ингредиенты
- 200 (двести) гр — буженины
- 2 (две) шт — огурцов
- 70 (семьдесят) гр — твердого сыра
- 1 (одна) шт — яиц
- чеснок по вкусу
- укроп по вкусу
- майонез по вкусу
Рецепт приготовления:
- Огурцы нарежьте тонкой соломкой
- Буженину нарежьте также, тонкой соломкой
- Яйцо отварите, остудите, очистите и натрите на крупной терке
- Сыр тоже натрите на крупной терке
- Укроп измельчите
- Чеснок измельчите
- Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и тщательно перемешайте
- Если вы любите пикантную закуску, то добавьте больше чесночка. Если вы готовите из соленых огурцов, то будьте внимательнее с солью. И вообще, буженина тоже сама по себе соленая, перченная. Поэтому при заправке учитывайте эти моменты. Также, я знаю подруг, которые готовят этот замечательный салат с добавлением консервированной кукурузы. Получается очень вкусно. Такой салат вы можете выложить и слоями. Смело сами регулируйте поэтапность выкладывания ингредиентов. Просто каждый слой, смазывайте майонезом. А сверху посыпьте тертым сыром и яйцами. На здоровье!
Свежие комментарии