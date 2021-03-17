Салат с бужениной и огурцом — очень сытный, вкусный, нежный. В этом салате удачное сочетание ингредиентов. Главным ингредиентом блюд является буженина. Любителям красного мяса — рекомендую свиную буженину. Зимой, если под рукой не окажется свежего огурчика, запросто берите соленый.

Салат с бужениной и огурцом: ингредиенты

200 (двести) гр — буженины 2 (две) шт — огурцов 70 (семьдесят) гр — твердого сыра 1 (одна) шт — яиц чеснок по вкусу укроп по вкусу майонез по вкусу

Рецепт приготовления: