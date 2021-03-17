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Салат с бужениной и огурцом

Салат с бужениной и огурцом — очень сытный, вкусный, нежный. В этом салате удачное сочетание ингредиентов. Главным ингредиентом блюд является буженина. Любителям красного мяса — рекомендую свиную буженину. Зимой, если под рукой не окажется свежего огурчика, запросто берите соленый.

Салат с бужениной и огурцом

Салат с бужениной и огурцом: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — буженины
  2. 2 (две) шт — огурцов
  3. 70 (семьдесят) гр — твердого сыра
  4. 1 (одна) шт — яиц
  5. чеснок по вкусу
  6. укроп по вкусу
  7. майонез по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Огурцы нарежьте тонкой соломкой
  • Буженину нарежьте также, тонкой соломкой
  • Яйцо отварите, остудите, очистите и натрите на крупной терке
  • Сыр тоже натрите на крупной терке
  • Укроп измельчите
  • Чеснок измельчите
  • Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и тщательно перемешайте
  • Если вы любите пикантную закуску, то добавьте больше чесночка. Если вы готовите из соленых огурцов, то будьте внимательнее с солью. И вообще, буженина тоже сама по себе соленая, перченная. Поэтому при заправке учитывайте эти моменты. Также, я знаю подруг, которые готовят этот замечательный салат с добавлением консервированной кукурузы. Получается очень вкусно. Такой салат вы можете выложить и слоями. Смело сами регулируйте поэтапность выкладывания ингредиентов.
    Просто каждый слой, смазывайте майонезом. А сверху посыпьте тертым сыром и яйцами. На здоровье!
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