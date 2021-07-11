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Хрустящие огурцы по-ташкентски. На зиму в томатном соке: понравится всей семье

Огурцы в томатном соке получаются хрустящими и пикантными, ароматными, прекрасная закуска и дополнение к основным блюдам на столе, как на обычный ужин, так и при праздничном застолье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • соль, 20 г на 1 л банку;
  • сахар, 30 г;
  • уксус 79 %, 1 ч.л;
  • лавровый лист, 1 шт в 1 л банку;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • перец горошком, душистый;
  • листья смородины, вишни;
  • томатный сок, 10 л;
  • огурцы, 8 кг.

Процесс приготовления

Из этого количества ингредиентов, у меня вышло 18 л банок огурцов в томате. Сок делаем сами из мясистых и вкусных помидор.

Огурцы промываем и заливаем чистой водой на несколько часов.

Отрезаем хвостики у огурцов.

В чистые банки раскладываем специи и листья зелени, хрена.

Раскладываем огурцы и чеснок и заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем остывать на 15 минут.

Хрустящие огурцы по-ташкентски. На зиму в томатном соке: понравится всей семье

Томатный сок варим после закипания 40 минут.

Сливаем с огурцов воду. Всыпаем соль и сахар, вливаем уксус в каждую банку.

Хрустящие огурцы по-ташкентски. На зиму в томатном соке: понравится всей семье

Заливаем огурцы кипящим томатным соком и закручиваем крышками.

Хрустящие огурцы по-ташкентски. На зиму в томатном соке: понравится всей семье

Переворачиваем и укутываем до остывания.

Хрустящие огурцы по-ташкентски. На зиму в томатном соке: понравится всей семье

Огурчики получаются кисло-сладкими, пикантными, очень ароматными, можно даже добавлять в салаты и подавать просто в виде прекрасной закуски.

Храним в подвале или в кладовке.

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