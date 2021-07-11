Хрустящие огурцы по-ташкентски. На зиму в томатном соке: понравится всей семье

Огурцы в томатном соке получаются хрустящими и пикантными, ароматными, прекрасная закуска и дополнение к основным блюдам на столе, как на обычный ужин, так и при праздничном застолье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

соль, 20 г на 1 л банку;

сахар, 30 г;

уксус 79 %, 1 ч.л;

лавровый лист, 1 шт в 1 л банку;

чеснок, 2 зубчика;

перец горошком, душистый;

листья смородины, вишни;

томатный сок, 10 л;

огурцы, 8 кг.

Процесс приготовления

Из этого количества ингредиентов, у меня вышло 18 л банок огурцов в томате. Сок делаем сами из мясистых и вкусных помидор.

Огурцы промываем и заливаем чистой водой на несколько часов.

Отрезаем хвостики у огурцов.

В чистые банки раскладываем специи и листья зелени, хрена.

Раскладываем огурцы и чеснок и заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем остывать на 15 минут.

Томатный сок варим после закипания 40 минут.

Сливаем с огурцов воду. Всыпаем соль и сахар, вливаем уксус в каждую банку.

Заливаем огурцы кипящим томатным соком и закручиваем крышками.

Переворачиваем и укутываем до остывания.

Огурчики получаются кисло-сладкими, пикантными, очень ароматными, можно даже добавлять в салаты и подавать просто в виде прекрасной закуски.

Храним в подвале или в кладовке.