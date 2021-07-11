Хрустящие огурцы по-ташкентски. На зиму в томатном соке: понравится всей семье

Огурцы в томатном соке получаются хрустящими и пикантными, ароматными, прекрасная закуска и дополнение к основным блюдам на столе, как на обычный ужин, так и при праздничном застолье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- соль, 20 г на 1 л банку;
- сахар, 30 г;
- уксус 79 %, 1 ч.л;
- лавровый лист, 1 шт в 1 л банку;
- чеснок, 2 зубчика;
- перец горошком, душистый;
- листья смородины, вишни;
- томатный сок, 10 л;
- огурцы, 8 кг.
Процесс приготовления
Из этого количества ингредиентов, у меня вышло 18 л банок огурцов в томате. Сок делаем сами из мясистых и вкусных помидор.
Огурцы промываем и заливаем чистой водой на несколько часов.
Отрезаем хвостики у огурцов.
В чистые банки раскладываем специи и листья зелени, хрена.
Раскладываем огурцы и чеснок и заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем остывать на 15 минут.
Томатный сок варим после закипания 40 минут.
Сливаем с огурцов воду. Всыпаем соль и сахар, вливаем уксус в каждую банку.
Заливаем огурцы кипящим томатным соком и закручиваем крышками.
Переворачиваем и укутываем до остывания.
Огурчики получаются кисло-сладкими, пикантными, очень ароматными, можно даже добавлять в салаты и подавать просто в виде прекрасной закуски.
Храним в подвале или в кладовке.
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