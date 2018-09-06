Скатерть-Самобранка

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Вкуснейший салат со шпротами «Морской берег»

Такой вкусный, такой сочный!

Вкуснейший салат со шпротами «Морской берег»
 
Ингредиенты:

4 отварных яйца,
банка шпрот,
сухарики,
банка грибов,
средняя луковица,
майонез

Приготовление:
1. Отвариваем яйца. Лук режем полукольцами и обжариваем. Грибы режем и обжариваем отдельно. Даем остыть.
2. Шпроты разминаем вилкой. Сухарики(если крупные) помять.
3. Салат делаем слоями: -2 яйца на крупной тёрке -шпроты -лук обжаренный -майонез -сухарики -майонез -грибы -2 белка на крупной тёрке -майонез -2 желтка на мелкой терке.
Готовый салат ставим на 2-3 часа в холодильник, пусть пропитается!

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