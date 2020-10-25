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Твердый сыр с перцем: готовится быстро, получается вкусно!

Твердый сыр с перцем! Предлагаем Вам попробовать приготовить домашний твердый сыр по нижеприведенному рецепту.

Домашний твердый сыр —

Получается очень вкусным, готовится быстро и просто. Главный секрет этого сыра – творог должен быть натуральным и свежим.

Твердый сыр с перцем: ингредиенты

Твердый сыр с перцем

  • пятьсот грамм натурального творога
  • пятьсот миллилитров молока
  • небольшое яйцо
  • сорок грамм сливочного масла
  • по половине чайной ложки соли и соды
  • черный молотый перец – по вкусу
  • любая зелень – по желанию

Твердый сыр с перцем: приготовление

  • В глубокую кастрюлю отправить творог, залить молоком, размешать и поставить на огонь. Чтобы сыр получился твердым, творог нужно отваривать, иначе получим плавленый сыр.
  • На среднем огне довести до кипения и подождать, пока начнет отделяться сыворотка. Варить приблизительно пять минут. Нужно периодически перемешивать силиконовой или деревянной лопаточкой.
  • По истечении необходимого времени перелить творожную массу в дуршлаг, покрытый марлей, сложенной в несколько слоев. Дать лишней жидкости стечь.
  • Свободные края марли соединить и хорошо отжать творожную массу. Сыворотку ни в коем случае выбрасывать не надо, на ней можно приготовить блины или использовать ее в косметических целях.
  • В глубокой кастрюле поставить воду и подождать, пока она закипит.
  • Небольшое яйцо вбить в пиалу, добавить соль, соду и все размешать венчиком или вилочкой.
  • Отжатую творожную массу выложит в кастрюлю, с меньшим диаметром, чем кастрюля с водой.
  • Добавить сливочное масло, черный перец, взбитое яйцо, можно добавить измельченную зелень. Все хорошенечко перемешать и поместить вторую кастрюлю в первую.
  • Таким образом, творожную массу плавить на водяной бане, непрерывно помешивая силиконовой лопаточкой. Процесс плавления длится приблизительно семь минут.
  • Как только сыр превращается в густую тягучую массу и тяжело размешивается, можно выключить огонь.
  • Горячий сыр переложить в специальные силиконовые формочки, равномерно распределить, утрамбовать и дать немного остыть.
  • После положить в холодильник и дать ему полностью остыть.

Твердый сыр с перцем

  • Как только сыр полностью застынет, достать из холодильника, вынуть из формы и положить на тарелочку.

Твердый сыр с перцем: готов

Готовый сыр кладите на бутербродики, используйте в салатах и других блюдах. Ну и вообще… Фантазируйте!.. Приятного аппетита!

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