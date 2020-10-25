Твердый сыр с перцем: готовится быстро, получается вкусно!

Твердый сыр с перцем! Предлагаем Вам попробовать приготовить домашний твердый сыр по нижеприведенному рецепту.

Домашний твердый сыр —

Получается очень вкусным, готовится быстро и просто. Главный секрет этого сыра – творог должен быть натуральным и свежим.

Твердый сыр с перцем: ингредиенты

пятьсот грамм натурального творога

пятьсот миллилитров молока

небольшое яйцо

сорок грамм сливочного масла

по половине чайной ложки соли и соды

черный молотый перец – по вкусу

любая зелень – по желанию

Твердый сыр с перцем: приготовление

В глубокую кастрюлю отправить творог, залить молоком, размешать и поставить на огонь. Чтобы сыр получился твердым, творог нужно отваривать, иначе получим плавленый сыр.

На среднем огне довести до кипения и подождать, пока начнет отделяться сыворотка. Варить приблизительно пять минут. Нужно периодически перемешивать силиконовой или деревянной лопаточкой.

По истечении необходимого времени перелить творожную массу в дуршлаг, покрытый марлей, сложенной в несколько слоев. Дать лишней жидкости стечь.

Свободные края марли соединить и хорошо отжать творожную массу. Сыворотку ни в коем случае выбрасывать не надо, на ней можно приготовить блины или использовать ее в косметических целях.

В глубокой кастрюле поставить воду и подождать, пока она закипит.

Небольшое яйцо вбить в пиалу, добавить соль, соду и все размешать венчиком или вилочкой.

Отжатую творожную массу выложит в кастрюлю, с меньшим диаметром, чем кастрюля с водой.

Добавить сливочное масло, черный перец, взбитое яйцо, можно добавить измельченную зелень. Все хорошенечко перемешать и поместить вторую кастрюлю в первую.

Таким образом, творожную массу плавить на водяной бане, непрерывно помешивая силиконовой лопаточкой. Процесс плавления длится приблизительно семь минут.

Как только сыр превращается в густую тягучую массу и тяжело размешивается, можно выключить огонь.

Горячий сыр переложить в специальные силиконовые формочки, равномерно распределить, утрамбовать и дать немного остыть.

После положить в холодильник и дать ему полностью остыть.

Как только сыр полностью застынет, достать из холодильника, вынуть из формы и положить на тарелочку.

Твердый сыр с перцем: готов

Готовый сыр кладите на бутербродики, используйте в салатах и других блюдах. Ну и вообще… Фантазируйте!.. Приятного аппетита!