Твердый сыр с перцем: готовится быстро, получается вкусно!

Твердый сыр с перцем! Предлагаем Вам попробовать приготовить домашний твердый сыр по нижеприведенному рецепту.
Домашний твердый сыр —
Получается очень вкусным, готовится быстро и просто. Главный секрет этого сыра – творог должен быть натуральным и свежим.
Твердый сыр с перцем: ингредиенты
- пятьсот грамм натурального творога
- пятьсот миллилитров молока
- небольшое яйцо
- сорок грамм сливочного масла
- по половине чайной ложки соли и соды
- черный молотый перец – по вкусу
- любая зелень – по желанию
Твердый сыр с перцем: приготовление
- В глубокую кастрюлю отправить творог, залить молоком, размешать и поставить на огонь. Чтобы сыр получился твердым, творог нужно отваривать, иначе получим плавленый сыр.
- На среднем огне довести до кипения и подождать, пока начнет отделяться сыворотка. Варить приблизительно пять минут. Нужно периодически перемешивать силиконовой или деревянной лопаточкой.
- По истечении необходимого времени перелить творожную массу в дуршлаг, покрытый марлей, сложенной в несколько слоев. Дать лишней жидкости стечь.
- Свободные края марли соединить и хорошо отжать творожную массу. Сыворотку ни в коем случае выбрасывать не надо, на ней можно приготовить блины или использовать ее в косметических целях.
- В глубокой кастрюле поставить воду и подождать, пока она закипит.
- Небольшое яйцо вбить в пиалу, добавить соль, соду и все размешать венчиком или вилочкой.
- Отжатую творожную массу выложит в кастрюлю, с меньшим диаметром, чем кастрюля с водой.
- Добавить сливочное масло, черный перец, взбитое яйцо, можно добавить измельченную зелень. Все хорошенечко перемешать и поместить вторую кастрюлю в первую.
- Таким образом, творожную массу плавить на водяной бане, непрерывно помешивая силиконовой лопаточкой. Процесс плавления длится приблизительно семь минут.
- Как только сыр превращается в густую тягучую массу и тяжело размешивается, можно выключить огонь.
- Горячий сыр переложить в специальные силиконовые формочки, равномерно распределить, утрамбовать и дать немного остыть.
- После положить в холодильник и дать ему полностью остыть.
- Как только сыр полностью застынет, достать из холодильника, вынуть из формы и положить на тарелочку.
Твердый сыр с перцем: готов
Готовый сыр кладите на бутербродики, используйте в салатах и других блюдах. Ну и вообще… Фантазируйте!.. Приятного аппетита!
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