Корейская закуска кимчи из огурцов. Настолько вкусно, что пальчики оближешь

Корейская закуска кимчи из огурцов получается невероятно вкусной и ароматной.
Корейская закуска кимчи из огурцов: ингредиенты
- Огурцы -1 кг. (один килограмм)
- Вода — 1/4 ст. (четверть стакана)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Морковь
- Зелёный лук
- Красный острый перец
- Соевый соус — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Луковица
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Семена кунжута 1 ст. л/
Способ приготовления:
- Вымойте огурцы, разрежьте вдоль на четыре части не доходя до конца 2-3 м. Посолите снаружи и изнутри и оставьте на 10 минут.
- Натрите морковь длинными тонкими полосками на тёрке для салата по-корейски, луковицу нарежьте полукольцами, чеснок и зелёный лук измельчите.
- Соевый соус соедините с сахаром и измельчённым острым перцем, затем добавьте немного воды и кунжута, перемешайте овощи с заправкой.
- Слейте жидкость с огурцов и заполните «кармашки» начинкой.
- Выложите огурцы в широкую кастрюлю с бортиками и оставьте мариноваться при комнатной температуре на сутки, после чего храните в холодильнике до недели.
Корейская закуска кимчи из огурцов — просто пальчики оближешь.
Приятного аппетита!
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