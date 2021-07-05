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Корейская закуска кимчи из огурцов. Настолько вкусно, что пальчики оближешь

Корейская закуска кимчи из огурцов получается невероятно вкусной и ароматной.

Корейская закуска кимчи из огурцов: ингредиенты

Корейская закуска кимчи из огурцов

  1. Огурцы -1 кг. (один килограмм)
  2. Вода — 1/4 ст. (четверть стакана)
  3. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  5. Морковь
  6. Зелёный лук
  7. Красный острый перец
  8. Соевый соус — 3 ст. л (три столовые ложки)
  9. Луковица
  10. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  11. Семена кунжута 1 ст. л/

Способ приготовления:

  • Вымойте огурцы, разрежьте вдоль на четыре части не доходя до конца 2-3 м. Посолите снаружи и  изнутри и оставьте на 10 минут.
  • Натрите морковь длинными тонкими полосками на тёрке для салата по-корейски, луковицу нарежьте полукольцами, чеснок и зелёный лук измельчите.
  • Соевый соус соедините с сахаром и измельчённым острым перцем, затем добавьте немного воды и кунжута, перемешайте овощи с заправкой.
  • Слейте жидкость с огурцов и заполните «кармашки» начинкой.
  • Выложите огурцы в широкую кастрюлю с бортиками и оставьте мариноваться при комнатной температуре на сутки, после чего храните в холодильнике до недели.

Корейская закуска кимчи из огурцов — просто пальчики оближешь.

Корейская закуска кимчи из огурцов. Настолько вкусно, что пальчики оближешь 2

Приятного аппетита!

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