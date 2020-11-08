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Сырники с бананом и творогом: вкусная и полезная творожная выпечка с ароматом банана

Сырники с бананом и творогом – вкусно, полезно и по – домашнему. Отличный вариант для завтрака в выходной день. Когда вы всей семьей собрались за столом.

Сырники с бананом и творогом: ингредиенты

Сырники с бананом и творогом

  1. 1 (одна) шт – яиц
  2. 400 (четыреста) гр – творога
  3. 3 (три) ст. ложки – сахара
  4. 4 (четыре) ст. ложки – манки
  5. 1 (одна) шт – банана
  6. 50 (пятьдесят) гр – растительного масла
  7. 50 (пятьдесят) гр – муки
  8. 1 (один) гр – соды

Сырники с бананом и творогом: рецепт

Сырники с бананом и творогом

  • Творог выложите в посуду. К нему добавьте сахар и яйцо
  • Банан разомните вилкой и добавьте в эту массу
  • Затем добавьте манку и соду. Замесите однородное тесто
  • Мокрой ложкой берите тесто и выложите в муку. Обваляйте и сформируйте маленькую лепешку
  • На разогретую сковороду с растительным маслом выложите сырники и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета
  • После чего выложите сырники на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир

Сырники с бананом и творогом готовы: Видео

Вот такие замечательные сырники можно приготовить в два счета. Как видите минимум ингредиентов и максимум пользы. На здоровье.

Сырники с бананом и творогом

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