Сырники с бананом и творогом: вкусная и полезная творожная выпечка с ароматом банана

Сырники с бананом и творогом – вкусно, полезно и по – домашнему. Отличный вариант для завтрака в выходной день. Когда вы всей семьей собрались за столом.

Сырники с бананом и творогом: ингредиенты

1 (одна) шт – яиц 400 (четыреста) гр – творога 3 (три) ст. ложки – сахара 4 (четыре) ст. ложки – манки 1 (одна) шт – банана 50 (пятьдесят) гр – растительного масла 50 (пятьдесят) гр – муки 1 (один) гр – соды

Сырники с бананом и творогом: рецепт

Творог выложите в посуду. К нему добавьте сахар и яйцо

Банан разомните вилкой и добавьте в эту массу

Затем добавьте манку и соду. Замесите однородное тесто

Мокрой ложкой берите тесто и выложите в муку. Обваляйте и сформируйте маленькую лепешку

На разогретую сковороду с растительным маслом выложите сырники и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета

После чего выложите сырники на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир

Сырники с бананом и творогом готовы: Видео

Вот такие замечательные сырники можно приготовить в два счета. Как видите минимум ингредиентов и максимум пользы. На здоровье.