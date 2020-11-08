Сырники с бананом и творогом: вкусная и полезная творожная выпечка с ароматом банана

Сырники с бананом и творогом – вкусно, полезно и по – домашнему. Отличный вариант для завтрака в выходной день. Когда вы всей семьей собрались за столом.
Сырники с бананом и творогом: ингредиенты
- 1 (одна) шт – яиц
- 400 (четыреста) гр – творога
- 3 (три) ст. ложки – сахара
- 4 (четыре) ст. ложки – манки
- 1 (одна) шт – банана
- 50 (пятьдесят) гр – растительного масла
- 50 (пятьдесят) гр – муки
- 1 (один) гр – соды
Сырники с бананом и творогом: рецепт
- Творог выложите в посуду. К нему добавьте сахар и яйцо
- Банан разомните вилкой и добавьте в эту массу
- Затем добавьте манку и соду. Замесите однородное тесто
- Мокрой ложкой берите тесто и выложите в муку. Обваляйте и сформируйте маленькую лепешку
- На разогретую сковороду с растительным маслом выложите сырники и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета
- После чего выложите сырники на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир
Сырники с бананом и творогом готовы: Видео
Вот такие замечательные сырники можно приготовить в два счета. Как видите минимум ингредиентов и максимум пользы. На здоровье.
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