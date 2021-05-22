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Рис с куриными крылышками и овощами. Сытное и вкусное блюдо в духовом шкафу

Рис с куриными крылышками и овощами — оригинальное и невероятно вкусное блюдо, которое понравится Вашим родным.

Рис с куриными крылышками и овощами: ингредиенты

Рис с куриными крылышками и овощами

  1. Морковка — 1 шт. (одна штука)
  2. Куриные крылышки — 1,1 кг. (один килограмм сто грамм)
  3. Рис — 310 гр. (триста десять грамм)
  4. Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Масло сливочное — 40 гр. (сорок грамм)
  6. Лук — 1-2 шт. (одна-две штуки)
  7. По трети чайной ложки розмарина, орегано, базилика
  8. Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Чёрный перец — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
  10. Вода — 0,5 л (поллитра)
  11. Соевый соус — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  12. Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  13. Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)

Способ приготовления:

  • Сделайте маринад из соевого соуса и горчицы и залейте им куриные крылья.
  • Лук и морковь крупно нарежьте, обжарьте в подсолнечном масле до прозрачности.
  • Выложите сливочное масло, добавьте рис и жарьте около 5 минут, чтобы рис не разварился.
  • Введите специи, вымесите, разложите в форму, сверху разложите куриные крылышки, влейте кипяток.
  • Поставьте в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов.
  • По истечении 20 минут достаньте курицу и смажьте маринадом.
  • Оставьте на 10 минут, затем ещё раз смажьте маринадом.
  • Запекайте до тех пор, пока рис не приготовится.

Рис с куриными крылышками и  овощами невероятно вкусное блюдо.

Рис с куриными крылышками и овощами. Сытное и вкусное блюдо в духовом шкафу 2

Готовьте на здоровье!

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