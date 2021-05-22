Рис с куриными крылышками и овощами. Сытное и вкусное блюдо в духовом шкафу

Рис с куриными крылышками и овощами — оригинальное и невероятно вкусное блюдо, которое понравится Вашим родным.
Рис с куриными крылышками и овощами: ингредиенты
- Морковка — 1 шт. (одна штука)
- Куриные крылышки — 1,1 кг. (один килограмм сто грамм)
- Рис — 310 гр. (триста десять грамм)
- Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Масло сливочное — 40 гр. (сорок грамм)
- Лук — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- По трети чайной ложки розмарина, орегано, базилика
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чёрный перец — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
- Вода — 0,5 л (поллитра)
- Соевый соус — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
Способ приготовления:
- Сделайте маринад из соевого соуса и горчицы и залейте им куриные крылья.
- Лук и морковь крупно нарежьте, обжарьте в подсолнечном масле до прозрачности.
- Выложите сливочное масло, добавьте рис и жарьте около 5 минут, чтобы рис не разварился.
- Введите специи, вымесите, разложите в форму, сверху разложите куриные крылышки, влейте кипяток.
- Поставьте в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов.
- По истечении 20 минут достаньте курицу и смажьте маринадом.
- Оставьте на 10 минут, затем ещё раз смажьте маринадом.
- Запекайте до тех пор, пока рис не приготовится.
Рис с куриными крылышками и овощами невероятно вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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