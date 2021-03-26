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Подливка для вторых блюд. Подруга из Белоруссии рассказала об этом рецепте. Заготовила 30 банок

Подливка для вторых блюд — палочка выручалочка! Такая подливка подойдет ко многим блюдам!

Подливка для вторых блюд

Подливка для вторых блюд: ингредиенты

  1. 4 (четыре) шт — лука
  2. 4 (четыре) кг — томатов
  3.  6 (шесть) шт — яблок
  4. 5 (пять) зубчиков — чеснока
  5. 4 (четыре) ст. ложки — соли
  6. 350 (триста пятьдесят) гр — сахара
  7. 350 (триста пятьдесят) мл — растительного масла
  8. 4 (четыре) ч. ложки — уксусной эссенции
  9.  6 (шесть) шт — лаврового листа
  10. смесь перцев
  11. корень хрена

Рецепт приготовления:

  • Лук нарежьте полукольцами
  • Томаты, яблоки и корень хрена измельчите при помощи мясорубки или блендера
  • Смешайте лук, помидоры, яблоки, хрен, соль и сахар и доведите до кипения
  • После закипания уменьшите огонь и варите, помешивая, 2 часа. За 30 минут до окончания варки, добавьте измельченный чеснок. За 10 минут до окончания варки добавьте уксусную эссенцию и специи
  • Разложите массу в стерилизованные баночки, закрутите и переверните
  • Укутайте банки до полного остывания. Храните в проветриваемом помещении
  • Такой подливкой вы можете заливать любые овощи, мясо и тушить рыбку, получается очень вкусно. Подливка для вторых блюд удалась на славу.
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