Подливка для вторых блюд. Подруга из Белоруссии рассказала об этом рецепте. Заготовила 30 банок

Подливка для вторых блюд — палочка выручалочка! Такая подливка подойдет ко многим блюдам!
Подливка для вторых блюд: ингредиенты
- 4 (четыре) шт — лука
- 4 (четыре) кг — томатов
- 6 (шесть) шт — яблок
- 5 (пять) зубчиков — чеснока
- 4 (четыре) ст. ложки — соли
- 350 (триста пятьдесят) гр — сахара
- 350 (триста пятьдесят) мл — растительного масла
- 4 (четыре) ч. ложки — уксусной эссенции
- 6 (шесть) шт — лаврового листа
- смесь перцев
- корень хрена
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте полукольцами
- Томаты, яблоки и корень хрена измельчите при помощи мясорубки или блендера
- Смешайте лук, помидоры, яблоки, хрен, соль и сахар и доведите до кипения
- После закипания уменьшите огонь и варите, помешивая, 2 часа. За 30 минут до окончания варки, добавьте измельченный чеснок. За 10 минут до окончания варки добавьте уксусную эссенцию и специи
- Разложите массу в стерилизованные баночки, закрутите и переверните
- Укутайте банки до полного остывания. Храните в проветриваемом помещении
- Такой подливкой вы можете заливать любые овощи, мясо и тушить рыбку, получается очень вкусно. Подливка для вторых блюд удалась на славу.
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