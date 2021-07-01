Суп из Тыквы с сыром и семечками. Тарелка супа – залог удачного дня!

Супы всегда поддержат Ваш организм в течение дня. Приготовьте суп из тыквы с сыром. Очень полезное блюдо.

Суп из Тыквы: Приготовление

  • Тыкву помыть, очистить от кожуры, вынуть семена.
  • Мякоть нарезать кубиками.
  • Нарезанные дольки положить в заранее приготовленный бульон.
  • Поставить его на средний огонь и довести до кипения.
  • Варить четверть часа.

Суп из Тыквы

  • Лук помыть и очистить от шелухи. Мелко нарезать.
  • Положить в сковороду с растительным маслом и прожарить до золотистого цвета.
  • Не забывать перемешивать.
  • Мускатный орех перебрать и перемолоть.
  • Обжаренный лук выложить в кастрюлю и добавить молоко. Довести до кипения.

Суп из Тыквы с сыром и семечками. Тарелка супа – залог удачного дня! 16

  • Добавить соль, перец, паприку и оставить томиться на слабом огне около четверти часа.
  • Выключить огонь и оставить суп еще минут на 10, чтобы он настоялся.
  • Для аромата в суп можно положить немного молотого имбиря.
  • Семечки тыквы хорошенько промыть, обмакнуть бумажным полотенцем и подсушить в духовке.
  • Твердый сыр натереть на терке.
  • При подаче суп посыпать твердым сыром и семечками, украсить укропом.

Суп из Тыквы

Суп из Тыквы: Ингредиенты

  • небольшая тыква – четвертинка
  • Лук – 1 шт.
  • Куриный или овощной бульон – 0,7 л
  • молоко или сливки – полтора стакана
  • растительное масло – для обжаривания
  • мускатный орех, соль, перец – по вкусу
  • твердый сыр – 70 г
  • листья мяты – для украшения

Наслаждайтесь прекрасным вкусом супа из тыквы!

Приятного аппетита!

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