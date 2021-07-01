Суп из Тыквы с сыром и семечками. Тарелка супа – залог удачного дня!

Супы всегда поддержат Ваш организм в течение дня. Приготовьте суп из тыквы с сыром. Очень полезное блюдо.
Суп из Тыквы: Приготовление
- Тыкву помыть, очистить от кожуры, вынуть семена.
- Мякоть нарезать кубиками.
- Нарезанные дольки положить в заранее приготовленный бульон.
- Поставить его на средний огонь и довести до кипения.
- Варить четверть часа.
- Лук помыть и очистить от шелухи. Мелко нарезать.
- Положить в сковороду с растительным маслом и прожарить до золотистого цвета.
- Не забывать перемешивать.
- Мускатный орех перебрать и перемолоть.
- Обжаренный лук выложить в кастрюлю и добавить молоко. Довести до кипения.
- Добавить соль, перец, паприку и оставить томиться на слабом огне около четверти часа.
- Выключить огонь и оставить суп еще минут на 10, чтобы он настоялся.
- Для аромата в суп можно положить немного молотого имбиря.
- Семечки тыквы хорошенько промыть, обмакнуть бумажным полотенцем и подсушить в духовке.
- Твердый сыр натереть на терке.
- При подаче суп посыпать твердым сыром и семечками, украсить укропом.
Суп из Тыквы: Ингредиенты
- небольшая тыква – четвертинка
- Лук – 1 шт.
- Куриный или овощной бульон – 0,7 л
- молоко или сливки – полтора стакана
- растительное масло – для обжаривания
- мускатный орех, соль, перец – по вкусу
- твердый сыр – 70 г
- листья мяты – для украшения
Наслаждайтесь прекрасным вкусом супа из тыквы!
Приятного аппетита!
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