Салат за 5 минут. Настолько вкусный, что на столе не остается. Такой можно и каждый день

Простой, сытный салат из консервированной фасоли и овощей с чесноком. Получается необычно и интересно, сочетается с любыми гарнирами, понравился всем в семье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

отварная морковь, 2 шт;

огурцы маринованные, 3 шт;

яйца, 3 шт;

фасоль консервированная, банка;

чеснок, 3 зубчика;

зелень, соль, перец;

майонез, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Морковь и огурцы режем небольшими кубиками.

Чеснок по вкусу мелко рубим или пропускаем через пресс.

Яйца отвариваем и мелко режем.

Смешиваем фасоль, яйца, морковь, огурцы и зелень, чеснок.

Совет: фасоль при необходимости можно промыть кипяченной, прохладной водой. Фасоль можно взять любую – белую или красную.

Салат заправляем солью, перцем и майонезом.

Перемешиваем и подаем к столу.