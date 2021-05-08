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Салат за 5 минут. Настолько вкусный, что на столе не остается. Такой можно и каждый день

Простой, сытный салат из консервированной фасоли и овощей с чесноком. Получается необычно и интересно, сочетается с любыми гарнирами, понравился всем в семье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • отварная морковь, 2 шт;
  • огурцы маринованные, 3 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • фасоль консервированная, банка;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • зелень, соль, перец;
  • майонез, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Морковь и огурцы режем небольшими кубиками.

Чеснок по вкусу мелко рубим или пропускаем через пресс.

Яйца отвариваем и мелко режем.

Смешиваем фасоль, яйца, морковь, огурцы и зелень, чеснок.

Совет: фасоль при необходимости можно промыть кипяченной, прохладной водой. Фасоль можно взять любую – белую или красную.

Салат заправляем солью, перцем и майонезом.

Перемешиваем и подаем к столу.

Салат за 5 минут. Настолько вкусный, что на столе не остается. Такой можно и каждый день

Салат простой, но получается очень вкусным и сочетается с любыми блюдами. Можно сделать его даже на праздничный стол.

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