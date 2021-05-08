Салат за 5 минут. Настолько вкусный, что на столе не остается. Такой можно и каждый день

Простой, сытный салат из консервированной фасоли и овощей с чесноком. Получается необычно и интересно, сочетается с любыми гарнирами, понравился всем в семье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- отварная морковь, 2 шт;
- огурцы маринованные, 3 шт;
- яйца, 3 шт;
- фасоль консервированная, банка;
- чеснок, 3 зубчика;
- зелень, соль, перец;
- майонез, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Морковь и огурцы режем небольшими кубиками.
Чеснок по вкусу мелко рубим или пропускаем через пресс.
Яйца отвариваем и мелко режем.
Смешиваем фасоль, яйца, морковь, огурцы и зелень, чеснок.
Совет: фасоль при необходимости можно промыть кипяченной, прохладной водой. Фасоль можно взять любую – белую или красную.
Салат заправляем солью, перцем и майонезом.
Перемешиваем и подаем к столу.
Салат простой, но получается очень вкусным и сочетается с любыми блюдами. Можно сделать его даже на праздничный стол.
Свежие комментарии