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Пирог Шарлатанка. Вкуснейшее угощение с оригинальным названием

Пирог Шарлатанка — настоящее лакомство для яблочного спаса.

Пирог Шарлатанка:

Пирог Шарлатанка

  1. Мука – 2 ст. (два стакана)
  2. Сахар – 2 ст. (два стакана)
  3. Яйца – 5 шт. (пять штук)
  4. Яблоки – 200 г. (двести грамм)
  5. Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  6. Мускатные орехи – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
  7. Молотая корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  8. Лимонная цедра – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

Пирог Шарлатанка. Вкуснейшее угощение с оригинальным названием 5

  • Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте небольшими дольками.
  • Нарезанные яблоки слегка посыпьте мукой, добавьте мускатный орех и корицу.
  • В глубокой ёмкости соедините яйца и сахар. Миксером взбейте смесь.
  • Когда масса посветлеет, в ёмкость добавьте растопленное сливочное масло, лимонную цедру и муку. Всё ещё раз взбейте.
  • Форму для выпечки смажьте растительным маслом, затем влейте немного жидкого теста.
  • Выложите слой из яблок и залейте тестом. Чередуйте так слои до окончательного заполнения формы. Верхний слой обязательно должен быть из теста.
  • Пирог запекайте час при температуре 180 градусов.

Пирог Шарлатанка — необычайно вкусный и нежный.

Пирог Шарлатанка. Вкуснейшее угощение с оригинальным названием 6

Пеките на здороье!

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