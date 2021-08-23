Пирог Шарлатанка. Вкуснейшее угощение с оригинальным названием

Пирог Шарлатанка — настоящее лакомство для яблочного спаса.
Пирог Шарлатанка:
- Мука – 2 ст. (два стакана)
- Сахар – 2 ст. (два стакана)
- Яйца – 5 шт. (пять штук)
- Яблоки – 200 г. (двести грамм)
- Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Мускатные орехи – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
- Молотая корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Лимонная цедра – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте небольшими дольками.
- Нарезанные яблоки слегка посыпьте мукой, добавьте мускатный орех и корицу.
- В глубокой ёмкости соедините яйца и сахар. Миксером взбейте смесь.
- Когда масса посветлеет, в ёмкость добавьте растопленное сливочное масло, лимонную цедру и муку. Всё ещё раз взбейте.
- Форму для выпечки смажьте растительным маслом, затем влейте немного жидкого теста.
- Выложите слой из яблок и залейте тестом. Чередуйте так слои до окончательного заполнения формы. Верхний слой обязательно должен быть из теста.
- Пирог запекайте час при температуре 180 градусов.
Пирог Шарлатанка — необычайно вкусный и нежный.
Пеките на здороье!
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