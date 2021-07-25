Когда не знаешь что приготовить из кабачков. Рулетики из кабачков с сыром и чесноком готовлю каждый сезон

Рулеты из кабачков, фаршированные мясной начинкой с сыром и чесноком. Продукты для начинки можно брать самые разные, в любом случае, будут получатся вкусные и оригинальные рулеты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-кабачки, 2 шт;
-яйца, 4 шт;
-сыр, 100 г;
-филе, 250 г;
-чеснок, 6 зубчиков;
-майонез, 200 г.
Процесс приготовления
Куриное мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и мелко режем.
Кабачки режем тонкими, продольными полосками, солим и оставляем на 20 минут. После выкладываем на бумажные полотенца и промакиваем, чтобы удалить сок.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон и промакиваем от лишнего жира. Можно запечь в духовке, слегка сбрызнув маслом, тогда блюдо вообще будет не жирным.
Отвариваем яйца и остужаем, трем на терке и смешиваем с мясом, мелко резаным укропом и майонезом, тертым чесноком, сыром.
Совет: если хотите, можно еще добавить обжаренные шампиньоны, получится еще вкуснее.
Выкладываем начинку на полоски, сворачиваем рулеты и укладываем на блюдо.
При подаче украшаем зеленью.
Для разнообразия, можно часть сделать с тертым сыром и творогом, укропом или мягким сыром с чесноком.