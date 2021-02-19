Сырники из творога на сковороде: самый необычный рецепт

Сырники из творога на сковороде! Если Вы с утра торопитесь, но Вам нужно обязательно накормить семью, то наш простой и вкусный завтрак обязательно выручит. Мы предлагаем очень необычный рецепт сырников из творога на сковороде.

Такие сырники с банановой начинкой обязательно Вам понравятся.

Сырники из творога на сковороде: ингредиенты

двести граммов нежирного творога (желательно брать 5% или же 9%)

столовая ложка сахарного песка

одно яйцо

щепотка соли

три столовые ложки муки

один банан

растительное масло – для жарки

ванильный сахар — по желанию

сливочное масло – по желанию

Сырники из творога на сковороде: порядок приготовления

Творог выложить в глубокую миску.

В ту же миску отправить столовую ложку сахара, щепотку соли и вбить одно яйцо. Если хотите можете добавить ванильный сахар.

Все ингредиенты в миске тщательно размять вилочкой, так, чтобы не осталось комочков. Если творог крупнозернистый, то можно протереть его через крупное сито.

После в миску просеять три столовые ложки муки. Количество муки нужно регулировать по консистенции теста.

Банан помыть, почистить и нарезать небольшими шайбочками.

Рабочую поверхность припылить мукой и выложить на нее столовую ложку творожного теста.

Сначала из теста скатать шарик, а после – расплющить шарик в лепешку. Так как тесто немного липкое, то руки тоже следует подпылить мукой.

В центр каждой лепешки положить по кусочку банана.

Собрать края лепешки к центру и сформировать сырник круглой либо кубической формы.

Сковороду поставить на огонь и хорошо ее разогреть.

В сковороду влить растительное масло. Если хотите можно также положить кусочек сливочного масла.

Прожаривать сырники на среднем огне со всех сторон. На каждую сторону необходимо по две-три минутки.

Выложить сырники на бумажные салфетки, чтобы стек лишний жир.

Вот и приготовили наш простой и вкусный завтрак, состоящий из самых обычных сырников.

Переложите сырники на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу с медом, вареньем, джемом и кружечкой молока. Сырники можно кушать и холодными, но с пылу с жару они конечно же много вкуснее!

Сырники из творога на сковороде: готовы

Ну что ж, приятного аппетита!