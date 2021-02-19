Сырники из творога на сковороде: самый необычный рецепт

Сырники из творога на сковороде! Если Вы с утра торопитесь, но Вам нужно обязательно накормить семью, то наш простой и вкусный завтрак обязательно выручит. Мы предлагаем очень необычный рецепт сырников из творога на сковороде.
Такие сырники с банановой начинкой обязательно Вам понравятся.
Сырники из творога на сковороде: ингредиенты
- двести граммов нежирного творога (желательно брать 5% или же 9%)
- столовая ложка сахарного песка
- одно яйцо
- щепотка соли
- три столовые ложки муки
- один банан
- растительное масло – для жарки
- ванильный сахар — по желанию
- сливочное масло – по желанию
Сырники из творога на сковороде: порядок приготовления
- Творог выложить в глубокую миску.
- В ту же миску отправить столовую ложку сахара, щепотку соли и вбить одно яйцо. Если хотите можете добавить ванильный сахар.
- Все ингредиенты в миске тщательно размять вилочкой, так, чтобы не осталось комочков. Если творог крупнозернистый, то можно протереть его через крупное сито.
- После в миску просеять три столовые ложки муки. Количество муки нужно регулировать по консистенции теста.
- Банан помыть, почистить и нарезать небольшими шайбочками.
- Рабочую поверхность припылить мукой и выложить на нее столовую ложку творожного теста.
- Сначала из теста скатать шарик, а после – расплющить шарик в лепешку. Так как тесто немного липкое, то руки тоже следует подпылить мукой.
- В центр каждой лепешки положить по кусочку банана.
- Собрать края лепешки к центру и сформировать сырник круглой либо кубической формы.
- Сковороду поставить на огонь и хорошо ее разогреть.
- В сковороду влить растительное масло. Если хотите можно также положить кусочек сливочного масла.
- Прожаривать сырники на среднем огне со всех сторон. На каждую сторону необходимо по две-три минутки.
- Выложить сырники на бумажные салфетки, чтобы стек лишний жир.
Вот и приготовили наш простой и вкусный завтрак, состоящий из самых обычных сырников.
Переложите сырники на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу с медом, вареньем, джемом и кружечкой молока. Сырники можно кушать и холодными, но с пылу с жару они конечно же много вкуснее!
Сырники из творога на сковороде: готовы
Ну что ж, приятного аппетита!
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