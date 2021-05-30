Теперь окрошку готовлю только так. Очень понравился рецепт известного шеф-повара Ильи Лазерсона

Вариантов окрошки множество. Кто-то предпочитает на квасе, кто-то на кефире, кто-то добавляет айран и т.д. Мне больше нравится классический вариант окрошки – на квасе. Все чаще готовлю окрошку по рецепту Ильи Лазерсона. На мой взгляд, это лучшее сочетание всех продуктов.

Это традиционное русское блюдо вызывает множество споров и дискуссий. Это неспроста! Кто-то вообще не представляет, как можно есть этот «оливье с квасом», а для кого-то это обязательная составляющая летнего рациона. Да и вариантов приготовления окрошки существует множество. К примеру, возьмем только заправку: кто-то готовит на квасе, кто-то на айране, кто-то на кефире и т.д.

Также и состав продуктов может разница: бывает постная окрошка, бывает мясная, а кто-то предпочитает окрошку с колбасой. Как-то в интервью известного исследователя русской кухни Максима Сырникова я прочитала, что на Амуре окрошку готовят из соленой рыбы. Честно говоря, я не представляю, как на вкус сочетается квас и рыба.

Не так давно я попробовала приготовить окрошку по рецепту известного повара Ильи Лазерсона. Он готовит окрошку на квасе. Получается очень вкусно. Понравилось даже моему мужу (он раньше терпеть не мог окрошку на квасе, ел только на кефире).

— Окрошка на кефире для меня звучит странно. Хотя я буду ее есть и мне будет очень хорошо. Но изначально все-таки окрошку готовили на квасе, потому что кефирный грибок попал в нашу страну достаточно поздно, — говорит Илья Лазерсон.

КАК ПРИГОТОВИТЬ?

Шеф-повар советует начинать приготовление окрошки с картофеля. Он предлагает необычный способ варки картофеля: не в мундире, как мы привыкли. Он предлагает сырой картофель почистить, нарезать кубиком и отварить. В воду нужно добавить немного соли и сахара.

— Такая картошка варится очень быстро. Но ее важно не переварить, — говорит Илья Лазерсон.

Поэтому, когда картофель будет уже мягким, но еще не совсем готовым, нужно добавить немного уксуса. Когда овощ будет готов, его нужно промыть холодной водой.

Я пробовала готовить таким способом. Но признаюсь, он у меня не зашел. Я предпочитаю традиционный, когда мы просто варим картофель в мундире.

Редиску и огурцы следует порезать соломкой. Также можно натереть и на крупной терке. Делайте так, как больше нравится вам.

В качестве мясной составляющей шеф-повар рекомендует все-таки использовать мясо.

— Колбаса тоже неплохо там будет, но говядина всегда лучше, — отмечает шеф.

Вареную говядину нужно порезать кубиком.

У меня говядины не было, поэтому я взяла филе куриной грудки.

Зеленый лук и укроп нужно мелко порезать. Потом сложить в миску, посыпать солью и растолочь.

— Когда они просто плавают в окрошке, они ничего не дают. Когда я их растираю с солью, они дают свои характерные вкусы и ароматы.

Яйца разделить на белки и желтки.

Белки мелко покрошить.

Желтки сложить в миску, добавить горчицу, хрен и квас. Все превратить в однородную массу блендером.

Маэстро отмечает, что хрен и горчица – это обязательный ингредиент окрошки.

— Обязательно здесь нужна горчица и всегда хорошо хрен. Особенно, если квас вам кажется недостаточно кислым. Если он (квас) сладковат, присутствие хрена всегда нивелирует ощущение сладости. Но если даже квас достаточно кислый, хрен все равно нужно добавить, ведь это очень вкусно, — отмечает Илья Лазерсон.

Все ингредиенты смешать в миске, добавить соль. По необходимости добавить еще квас.

Илья Лазерсон считает, что окрошка должна быть обязательно густой.

Подавать со сметаной. При подаче можно добавить лед.

ЧТО НУЖНО?

Картофель – 3 шт.

Редиска – 6 шт.

Огурец – 3 шт.

Варенная говядина – 300 гр.

Яйца – 6 шт.

Зеленый лук, укроп – по вкусу.

Горчица – 2-3 ст.л.

Хрен – 2-3 ст.л.

Соль, сахар – по вкусу

Квас.

А как вы готовите окрошку?