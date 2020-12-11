Пирог из овсяных хлопьев: готовим оригинальный завтрак в духовке

Пирог из овсяных хлопьев! Можно ли найти завтрак полезнее, чем овсянка?! Но от простой овсяной кашки можно очень быстро устать. Даже детишки и те не все любят овсянку, мечтают поскорее вырасти, чтобы её не кушать, и торжественно обещают никогда не заставлять кушать эту кашу на завтрак своих собственных детей. Никогда!

Ну а что, если овсянка необычная, и неописуемо вкусная? Такая, какой ни Вы, ни Ваши малыши точно никогда до этого не пробовали. Ах, если бы такую овсянку подавали в детских садиках!!! Мы бы скорее всего и сами вмести со своими деть остались позавтракать. Этот завтрак бы насытил на долго, да ещё и поднял бы настроение.

Ну не беда, приготовим овсянку сами! Да не просто приготовим, а в духовке (только никому не говорите).

Пирог из овсяных хлопьев: ингредиенты

Двенадцать столовых ложек овсяных хлопьев

Триста семьдесят пять воды

Куриное яйцо

Пятьдесят грамм вишни или вишневого варенья

Грецкие орехи

Корица

Три столовых ложек

Яблоко среднего размера

Пирог из овсяных хлопьев: как нужно готовить

Овсяные хлопья высыпать в отдельную миску. Вскипятить воду. Залить овсяные хлопья кипятком. Прикрыть крышкой и оставить на минут пять, чтобы хлопья разбухли.

Помыть относительно большое яблоко, очистить от шкурки. Нарезать мелкими треугольничками.

Нарезать мелкими треугольничками. Отправить яблочные дольки в разбухшую овсянку.

Промыть куриное яйцо, разбить в пластиковую ёмкость и взбить венчиком. Влить взбитое яйцо в овсянку с яблоком. Добавить сахара и перемешать, после чего нужно будет положить туда также очищенную от косточек вишню.

Взять глубокую силиконовую либо металическую форму для выпечки и хорошенько промазать сливочным или подсолнечным маслом.

Положить нашу овсяную смесь в форму и разровнять. Посыпать поверхность корицей.

Раздробить грецкие орешки. Посыпать нашу заготовку размельчёнными орешками.

Предварительно включить духовку и, когда она достаточно прогреется, поставить в неё нашу форму для выпечки. Продержать её в духовке тридцать минут при ста восьмидесяти градусах.

Пирог из овсяных хлопьев: готов

Такой насыщенной, полезной и оригинальной овсянки, какую Вы теперь умеете готовить, ещё никто из домочадцев не пробовал. Всем тем, кто не верил, что овсянка — это здорово!