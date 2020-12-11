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Пирог из овсяных хлопьев: готовим оригинальный завтрак в духовке

Пирог из овсяных хлопьев! Можно ли найти завтрак полезнее, чем овсянка?! Но от простой овсяной кашки можно очень быстро устать. Даже детишки и те не все любят овсянку, мечтают поскорее вырасти, чтобы её не кушать, и торжественно обещают никогда не заставлять кушать эту кашу на завтрак своих собственных детей. Никогда!

Ну а что, если овсянка необычная, и неописуемо вкусная? Такая, какой ни Вы, ни Ваши малыши точно никогда до этого не пробовали. Ах, если бы такую овсянку подавали в детских садиках!!! Мы бы скорее всего и сами вмести со своими деть остались позавтракать. Этот завтрак бы насытил на долго, да ещё и поднял бы настроение.

Ну не беда, приготовим овсянку сами! Да не просто приготовим, а в духовке (только никому не говорите).

Пирог из овсяных хлопьев: ингредиенты

  • Двенадцать столовых ложек овсяных хлопьев
  • Триста семьдесят пять воды
  • Куриное яйцо
  • Пятьдесят грамм вишни или вишневого варенья
  • Грецкие орехи
  • Корица
  • Три столовых ложек
  • Яблоко среднего размера

Пирог из овсяных хлопьев

Пирог из овсяных хлопьев: как нужно готовить

  • Овсяные хлопья высыпать в отдельную миску. Вскипятить воду. Залить овсяные хлопья кипятком. Прикрыть крышкой и оставить на минут пять, чтобы хлопья разбухли.
  • Помыть относительно большое яблоко, очистить от шкурки.
    Нарезать мелкими треугольничками.
  • Отправить яблочные дольки в разбухшую овсянку.
  • Промыть куриное яйцо, разбить в пластиковую ёмкость и взбить венчиком. Влить взбитое яйцо в овсянку с яблоком. Добавить сахара и перемешать, после чего нужно будет положить туда также очищенную от косточек вишню.
  • Взять глубокую силиконовую либо металическую форму для выпечки и хорошенько промазать сливочным или подсолнечным маслом.
  • Положить нашу овсяную смесь в форму и разровнять. Посыпать поверхность корицей.

Пирог из овсяных хлопьев: готовим оригинальный завтрак в духовке

  • Раздробить грецкие орешки. Посыпать нашу заготовку размельчёнными орешками.
  • Предварительно включить духовку и, когда она достаточно прогреется, поставить в неё нашу форму для выпечки. Продержать её в духовке тридцать минут при ста восьмидесяти градусах.

Пирог из овсяных хлопьев: готов

Такой насыщенной, полезной и оригинальной овсянки, какую Вы теперь умеете готовить, ещё никто из домочадцев не пробовал. Всем тем, кто не верил, что овсянка — это здорово!

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