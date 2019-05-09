Всеми любимые мясные пальчики из куриного филе

Представляем вашему вниманию рецепт потрясающе вкусного блюда, которое не оставит никого равнодушным.

Такие пальчики уплетаются на любом столе и с преогромным удовольствием. Получаются они сочные, нежные, сытные, ароматные и мега аппетитные. Готовить их мы будем из куриного филе и с сырной начинкой. Есть их — одно наслаждение. Они отлично гармонируют с различными гарнирами и салатами. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

2 куриные грудки

100 гр твердого сыра

60 гр сливочного масла

соль и черный молотый перец по вкусу

половина чайной ложки куркумы

200 гр муки

2 яйца

3 столовые ложки воды

Начинаем процесс

В первую очередь в отдельную емкость отправляем яйца, соль и куркуму. Венчиком все перемешиваем. Куриное филе нарезаем пластинами и каждую из них немного отбиваем молоточком. При этом требуется посолить кусочки. Используя терку, натираем на мелкой фракции твердый сыр. Затем немного подмораживаем его и размещаем на нижней части каждой отбивной. Теперь скручиваем их, подворачивая края, чтобы сыр в процессе приготовления не вытекал. Затем окунаем каждый «пальчик» в яйце. После чего обваливаем в муке. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем в ней заготовки с двух сторон до румяного цвета. По истечении нужного времени вливаем немного кипятка и накрываем сковороду крышкой. Тушим 45 минут. Теперь «пальчики» готовы. Поливаем их растопленным сливочным маслом и подаем горячими к столу.

Приятного аппетита!

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