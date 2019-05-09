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Всеми любимые мясные пальчики из куриного филе

Представляем вашему вниманию рецепт потрясающе вкусного блюда, которое не оставит никого равнодушным. 

Такие пальчики уплетаются на любом столе и с преогромным удовольствием. Получаются они сочные, нежные, сытные, ароматные и мега аппетитные. Готовить их мы будем из куриного филе и с сырной начинкой. Есть их — одно наслаждение. Они отлично гармонируют с различными гарнирами и салатами. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • 2 куриные грудки
  • 100 гр твердого сыра
  • 60 гр сливочного масла
  • соль и черный молотый перец по вкусу
  • половина чайной ложки куркумы
  • 200 гр муки
  • 2 яйца
  • 3 столовые ложки воды

Начинаем процесс

  1. В первую очередь в отдельную емкость отправляем яйца, соль и куркуму. Венчиком все перемешиваем.
  2. Куриное филе нарезаем пластинами и каждую из них немного отбиваем молоточком. При этом требуется посолить кусочки.
  3. Используя терку, натираем на мелкой фракции твердый сыр. Затем немного подмораживаем его и размещаем на нижней части каждой отбивной.
  4. Теперь скручиваем их, подворачивая края, чтобы сыр в процессе приготовления не вытекал.
  5. Затем окунаем каждый «пальчик» в яйце. После чего обваливаем в муке.
  6. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем в ней заготовки с двух сторон до румяного цвета.
  7. По истечении нужного времени вливаем немного кипятка и накрываем сковороду крышкой. Тушим 45 минут.
  8. Теперь «пальчики» готовы. Поливаем их растопленным сливочным маслом и подаем горячими к столу.

Всеми любимые мясные пальчики из куриного филе

Приятного аппетита!

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