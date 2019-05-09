Всеми любимые мясные пальчики из куриного филе

Представляем вашему вниманию рецепт потрясающе вкусного блюда, которое не оставит никого равнодушным.
Такие пальчики уплетаются на любом столе и с преогромным удовольствием. Получаются они сочные, нежные, сытные, ароматные и мега аппетитные. Готовить их мы будем из куриного филе и с сырной начинкой. Есть их — одно наслаждение. Они отлично гармонируют с различными гарнирами и салатами. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- 2 куриные грудки
- 100 гр твердого сыра
- 60 гр сливочного масла
- соль и черный молотый перец по вкусу
- половина чайной ложки куркумы
- 200 гр муки
- 2 яйца
- 3 столовые ложки воды
Начинаем процесс
- В первую очередь в отдельную емкость отправляем яйца, соль и куркуму. Венчиком все перемешиваем.
- Куриное филе нарезаем пластинами и каждую из них немного отбиваем молоточком. При этом требуется посолить кусочки.
- Используя терку, натираем на мелкой фракции твердый сыр. Затем немного подмораживаем его и размещаем на нижней части каждой отбивной.
- Теперь скручиваем их, подворачивая края, чтобы сыр в процессе приготовления не вытекал.
- Затем окунаем каждый «пальчик» в яйце. После чего обваливаем в муке.
- Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем в ней заготовки с двух сторон до румяного цвета.
- По истечении нужного времени вливаем немного кипятка и накрываем сковороду крышкой. Тушим 45 минут.
- Теперь «пальчики» готовы. Поливаем их растопленным сливочным маслом и подаем горячими к столу.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии