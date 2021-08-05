Бродячие огурцы: заготовила много банок и благодарю за хороший рецепт

Такие огурчики получаются точно такими же, как бочковые, в меру солеными и кисловатыми. Они прекрасно подходят в качестве закуски или добавки в салаты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 1 л;

соль, 2 ст.л;

зелень и листья;

хрен и чеснок, перец горошком;

огурцы.

Процесс приготовления

Огурчики хороши тем, что в них нет ни капли уксуса и прочего консерванта, процесс брожения происходит естественным путем и в маринаде образовываются необходимые бактерии, которые затем и консервируют заготовку и придают огурцам легко узнаваемый, бочковой вкус.

Огурцы моем, хвостики оставляем и если они вялые, заливаем на несколько часов чистой, холодной водой.

В чистые банки раскладываем по вкусу зелень, зонтики укропа, перец, дольки чеснока и кладем огурчики.

В холодной воде растворяем соль – расчеты проводите, исходя из моей рекомендации, на 1 л воды идет 2 столовые ложки соли.

Заливаем рассол в огурцы, накрываем банки марлей и ставим в поддон, куда будет стекать жидкость в процессе брожения.

Оставляем на 3 дня в комнате.

Сливаем рассол и кипятим его, заливаем обратно в банки и закручиваем крышками.

В первое время рассол может быть мутным, но потом мутность исчезает и маринад становится прозрачным, налет с огурцов исчезает.