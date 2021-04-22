Родной рецепт картофельной колбаски, еще маминой рукой записанный в школьной тетрадке

Картофельные колбаски получаются не менее вкусными и ароматными, чем мясные и всегда с удовольствием съедаются в самые кратчайшие сроки. Это старый рецепт, который в нашей семье все очень любят.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 2 кг;
- мясо, 500 г;
- сало, 400 г;
- лук, 2 шт;
- чеснок, 4 зубчика;
- манная крупа, 50 г;
- соль, 2 ч.л;
- молоко, 250 мл;
- специи к картофелю, 1 ст.л;
- перец;
- оболочки для колбасы, 4 шт.
Процесс приготовления
Мясо можно и не использовать, а брать только сало, но с мясным ингредиентом, получается очень вкусно.
Режем кубиками сало и мясо, последнее покрупнее.
Сначала обжариваем сало и когда выделится жир, добавляем мясо и жарим до румяности.
Лук режем кубиком и добавляем в сковороду, обжариваем.
Картофель трем на средней терке, смешиваем с содержимым сковородки.
Совет: прежде чем выкладывать все из сковороды, слейте весь жир, чтобы его как можно меньше попало в картофельную массу.
Домешиваем манную крупу, измельченный чеснок, соль, перец и специи по своему вкусу.
Кишки промываем, если берете натуральные, если искусственные – просто раскладываем и формируем колбаски.
Заполняем по половине кишки, завязываем кончики.
Форму смазываем маслом, выкладываем колбаски так, чтобы между ними было расстояние.
Прокалываем колбаски в нескольких местах (около 20 раз).
Запекаем при 180 градусах около 1.5 часа.
Очень вкусное, бюджетное и аппетитное блюдо, сочетается с самыми разными гарнирами. Подаю с острыми соусами.
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