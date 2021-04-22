Родной рецепт картофельной колбаски, еще маминой рукой записанный в школьной тетрадке

Картофельные колбаски получаются не менее вкусными и ароматными, чем мясные и всегда с удовольствием съедаются в самые кратчайшие сроки. Это старый рецепт, который в нашей семье все очень любят.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 2 кг;

мясо, 500 г;

сало, 400 г;

лук, 2 шт;

чеснок, 4 зубчика;

манная крупа, 50 г;

соль, 2 ч.л;

молоко, 250 мл;

специи к картофелю, 1 ст.л;

перец;

оболочки для колбасы, 4 шт.

Процесс приготовления

Мясо можно и не использовать, а брать только сало, но с мясным ингредиентом, получается очень вкусно.

Режем кубиками сало и мясо, последнее покрупнее.

Сначала обжариваем сало и когда выделится жир, добавляем мясо и жарим до румяности.

Лук режем кубиком и добавляем в сковороду, обжариваем.

Картофель трем на средней терке, смешиваем с содержимым сковородки.

Совет: прежде чем выкладывать все из сковороды, слейте весь жир, чтобы его как можно меньше попало в картофельную массу.

Домешиваем манную крупу, измельченный чеснок, соль, перец и специи по своему вкусу.

Кишки промываем, если берете натуральные, если искусственные – просто раскладываем и формируем колбаски.

Заполняем по половине кишки, завязываем кончики.

Форму смазываем маслом, выкладываем колбаски так, чтобы между ними было расстояние.

Прокалываем колбаски в нескольких местах (около 20 раз).

Запекаем при 180 градусах около 1.5 часа.

Очень вкусное, бюджетное и аппетитное блюдо, сочетается с самыми разными гарнирами. Подаю с острыми соусами.