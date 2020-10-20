Остались продукты? Приготовьте из них вкусный пирог

Такой пирог я называю «сборной солянкой» и всегда готовлю его с разными начинками – просто беру то, что осталось понемногу в холодильнике. Выбрасывать жалко, все еще свежее, вот и получается вкусный пирог из того, что есть.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 100 г;
- мука, 150 г;
- молоко, 20 мл;
- соль, половина ч.л;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- кабачок, 1 шт;
- сливки, 50 мл;
- петрушка;
- соль, половина ч.л;
- паприка, базилик;
- яйцо, 1 шт;
- сыр, 100 г.
Процесс приготовления
Духовку сразу включайте на 180 градусов.
Муку смешиваем с разрыхлителем и солью, размягченным сливочным маслом и молоком. Все хорошо перемешиваем.
Совет: если нет молока, тогда можно добавить и обычную воду.
Тесто перемешиваем просто вилкой, собираем как песочное тесто.
Берем форму с диаметром 20 см с невысокими бортами. Можно и в разъемной форме, но лучше в обычной, керамической и так подавать.
Выкладываем в форму тесто, формируем бортики и дно.
Совет: накройте пергамент на тесто и вам будет легко равномерно разравнять тесто. Бумагу убираем.
Для начинки кабачок режем не крупными кубиками.
Вливаем сливки, солим и добавляем паприку, базилик, перемешиваем.
Вливаем яйцо и добавляем тертый на мелкой терке сыр.Перемешиваем начинку и добавляем мелко рубленую зелень любую.
Увеличиваем температуру до 200 градусов и выпекаем тесто без начинки 10 минут.
Вынимаем тесто и выкладываем начинку. Допекаем в течение 15 минут. Можно сверху еще посыпать сладкой паприкой.
Остужайте в форме 20 минут и потом подавайте.
В начинку можно добавлять разные овощи, шпинат, остатки ветчины, колбасы и прочие продукты.
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