Остались продукты? Приготовьте из них вкусный пирог

Такой пирог я называю «сборной солянкой» и всегда готовлю его с разными начинками – просто беру то, что осталось понемногу в холодильнике. Выбрасывать жалко, все еще свежее, вот и получается вкусный пирог из того, что есть.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 100 г;

мука, 150 г;

молоко, 20 мл;

соль, половина ч.л;

разрыхлитель, 1 ч.л;

кабачок, 1 шт;

сливки, 50 мл;

петрушка;

соль, половина ч.л;

паприка, базилик;

яйцо, 1 шт;

сыр, 100 г.

Процесс приготовления

Духовку сразу включайте на 180 градусов.

Муку смешиваем с разрыхлителем и солью, размягченным сливочным маслом и молоком. Все хорошо перемешиваем.

Совет: если нет молока, тогда можно добавить и обычную воду.

Тесто перемешиваем просто вилкой, собираем как песочное тесто.

Берем форму с диаметром 20 см с невысокими бортами. Можно и в разъемной форме, но лучше в обычной, керамической и так подавать.

Выкладываем в форму тесто, формируем бортики и дно.

Совет: накройте пергамент на тесто и вам будет легко равномерно разравнять тесто. Бумагу убираем.

Для начинки кабачок режем не крупными кубиками.

Вливаем сливки, солим и добавляем паприку, базилик, перемешиваем.

Вливаем яйцо и добавляем тертый на мелкой терке сыр.

Перемешиваем начинку и добавляем мелко рубленую зелень любую.

Увеличиваем температуру до 200 градусов и выпекаем тесто без начинки 10 минут.

Вынимаем тесто и выкладываем начинку. Допекаем в течение 15 минут. Можно сверху еще посыпать сладкой паприкой.

Остужайте в форме 20 минут и потом подавайте.

В начинку можно добавлять разные овощи, шпинат, остатки ветчины, колбасы и прочие продукты.