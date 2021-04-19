Кексы с кабачком. Ароматная выпечка из любимых овощей

Кексы с кабачком обязательно Вам понравятся. Они получаются очень мягкими и ароматными, и красиво смотрятся на столе.

Потрясающе вкусные кексы, с которыми вам не захочется расставаться. В сезон кабачков, практически ежедневно можно готовить эти кексы из прекрасного овоща. Кексики получились с влажным нежным мякишом и очень ароматными. Кексы с кабачком — полезные и вкусные!

Кексы с кабачком: ингредиенты

Помидоры – 2 шт. (две штуки) Сыр – 300 г. (триста грамм) Кабачок – 1 шт. (одна штука) Мука – 100 г. (сто грамм) Яйца – 3 шт. (три штуки) Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Перец, зелень и соль

Метод приготовления:

Кабачок натрите на крупной тёрке.

Посолите яйца по вкусу, поперчите и взбейте венчиком, добавьте тёртый кабачок и перемешайте.

Нарежьте мелко помидоры и добавьте в массу.

Муку просейте, смешайте с разрыхлителем, всыпьте в массу и вымешайте тесто.

Смажьте формочки для кексов маслом и выложите по половине теста.

Нарежьте кубиками сыр и утопите в тесте.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кексы около 20 минут.

Кексы с кабачком разлетятся на Ура.

Пеките на здоровье!