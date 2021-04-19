Кексы с кабачком. Ароматная выпечка из любимых овощей

Кексы с кабачком обязательно Вам понравятся. Они получаются очень мягкими и ароматными, и красиво смотрятся на столе.
Потрясающе вкусные кексы, с которыми вам не захочется расставаться. В сезон кабачков, практически ежедневно можно готовить эти кексы из прекрасного овоща. Кексики получились с влажным нежным мякишом и очень ароматными. Кексы с кабачком — полезные и вкусные!
Кексы с кабачком: ингредиенты
- Помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Сыр – 300 г. (триста грамм)
- Кабачок – 1 шт. (одна штука)
- Мука – 100 г. (сто грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Перец, зелень и соль
Метод приготовления:
- Кабачок натрите на крупной тёрке.
- Посолите яйца по вкусу, поперчите и взбейте венчиком, добавьте тёртый кабачок и перемешайте.
- Нарежьте мелко помидоры и добавьте в массу.
- Муку просейте, смешайте с разрыхлителем, всыпьте в массу и вымешайте тесто.
- Смажьте формочки для кексов маслом и выложите по половине теста.
- Нарежьте кубиками сыр и утопите в тесте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кексы около 20 минут.
Кексы с кабачком разлетятся на Ура.
Пеките на здоровье!
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