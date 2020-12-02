ТОП — 9 рецептов закусочных рулетов к праздничному столу и на каждый день

1 Рулет из лосося

2 Куриный рулет «Павлиний глаз»

3 Рулет «Сельдь в шубе»

4 Рулет омлетный с плавленным сыром

5 Рулет из отварной печени с пикантной сливочной начинкой

6 Рулет из сыра, ветчины и шампиньонов

7 Женевский мясной рулет

8 Рулет из крабовых палочек

9 Сырно- мясной рулет

Рулет из лосося



Ингредиенты:

2 больших филе лосося

350 гр. филе камбалы

300 гр. замороженного зеленого горошка

1 морковка

250 гр. белого хлеба без корки

100 мл молока

1 белок

2 веточки петрушки

щепотка мускатного ореха

оливковое масло

соль

перец

Приготовление:

1. Морковь очистить и отварить в кипящей подсоленной воде. Нарезать мелкими кубиками .

2. В отдельной кастрюле отварить в кипящей воде зеленый горошек. Петрушку вымыть, обсушить и разобрать на листики. Мелко их нарезать.

3. Хлеб размочить в молоке. Филе камбалы измельчить блендером в пюре. Добавить размоченный и слегка отжатый хлеб, белок, мускатный орех, соль и перец. Перемешать до однородности. Положить морковку, зеленый горошек и петрушку. Еще раз аккуратно перемешать, поставить в холодильник.

4. Срезать с утолщенной части одного филе продольный кусок шириной примерно 3 см так, чтобы спинка и брюшко получились одинаковой толщины.

5. На втором филе сделать на утолщенной части вправо и влево глубокий продольный надрез, не доходя до края 1,5 см. Раскрыть эту часть. В результате должно получиться три куска один большой, второй поменьше и третий в виде толстого бруска.6. Выложить по центру большого куска половину приготовленной начинки, оставив с каждой стороны по 5 см свободными. Поместить на начинку брусок лосося.7. Сверху распределить оставшуюся начинку, накрыть меньшим куском рыбы. Приподнять свободные края нижнего филе и закрепить их деревянными зубочистками. Смазать рулет маслом, завернуть в фольгу и поставить в разогретую до 200 °С духовку на 35 мин.8. Дать остыть до комнатной температуры, затем переставить в холодильник. Перед подачей снять фольгу, удалить зубочистки и нарезать рулет порционными кусками.

Куриный рулет «Павлиний глаз»



Праздничный рулет из куриного мяса и фарша с яйцами и шпинатом. Красиво смотрится в разрезе.

Запекаем рулет в форме для кекса. В зависимости от величины формы, количество продуктов будет разным. У меня форма большая. Но и большую форму можно наполнить на 3/4 объема.

Ингредиенты:

Куриное филе — 3 больших или 4 поменьше (1 – 1,2 кг)

Куриный фарш – 1кг

Яйца – 9 шт.

Хлеб белый или батон «вчерашний» — 3 ломтика

Молоко – 100мл

Шпинат свежий – 1 пучок

Лук репчатый – 1 луковица

Масло сливочное – 2 ст. ложки

Соль

Перец черный молотый

Приправа для курицы

Приготовление:

1. Отварим круто 8 яиц, охладим их и почистим. Помоем шпинат и оборвем листики. Листики на 1 минуту опустим в кипяток, чтобы обмякли. Так как нам потом нужны ровные листья, чтобы не тратить время на их распрямление, сложите листья стопочкой в шумовку, придавите стопочку ложкой и так опустите в кипяток. Как только листочки обмякнут, выньте шумовку и промойте лиcтья холодной водой. Выложите на тарелку.

2. Приготовим обычный фарш, как для куриных котлет. Для этого добавим к куриному фаршу мелко нарезанный лук, размоченный в теплом молоке хлеб без корочки, яйцо, соль, перец черный молотый и куриную приправу. Хорошо все вымешаем и отобьем. Даже если потом у нас окажется лишний фарш, из него можно приготовить несколько вкусных котлет.

3. Филе порежем кусочками и очень тонко отобьем через пленку. Посолим и поперчим.

Для меня эта часть оказалась самой трудоемкой. 7 вареных яиц надо обернуть листиками шпината. Можно хоть в несколько слоев – листики прилипают и хорошо держатся.

4. А теперь соберем рулет. Смазанную маслом форму выложим куриными отбивными. Несколько штук оставим, чтобы накрыть рулет сверху.

5. Выложим часть фарша и влажной рукой разровняем его. На фарш положим яйца в шпинате.

6. Сверху яиц опять фарш и накрываем все отбивными. Смазываем рулет маслом. Чтобы он не запекся преждевременно, сверху накроем фольгой. Ставим форму с рулетом в духовку, разогретую до 180 градусов. Свой почти 2-х килограммовый рулет я выпекала 1 час 45 минут. 1 час с фольгой и 45 минут без фольги. Если у вас рулет меньшего размера, то и время запекания соответственно уменьшится.

7. Готовому рулету даем хорошо остыть. Украшаем тертым вареным яйцом: сначала трем белок, потом желток. Чтобы яйцо лучше пристало к рулету, его можно смазать растопленным маслом. Можете проявить фантазию и украсить по своему усмотрению.

8. Холодный рулет хорошо режется тонкими ломтиками с яичным «глазом» посередине.

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Приятного аппетита!

Рулет «Сельдь в шубе»



Сельдь в шубе можно подать не просто слоями на тарелке, а в виде рулета. Традиционному и любимому всеми блюду мы придадим новую форму. Такой рулет отлично будем смотреться на новогоднем столе.

Ингредиенты:

Сельдь соленая — 1 шт.

Свекла вареная — 1 шт.

Картофель вареный — 2 шт. (среднего размера)

Лук репчатый — 1-2 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Майонез — 200 г

Петрушка (пучок) — 1 шт.

Желатин — 1,5 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Вода — 0,5 Стакана

Приготовление:

1. Отварите свеклу, морковь и картофель. Свеклу можно купить отваренную в магазине.

2. Овощи остудите, очистите и натрите на крупной терке.

3. Лук очистите, мелко нарубите и обжарьте на среднем огне на масле в сковороде до золотистого цвета.

5. Желатин залейте водой, оставьте на 30 минут до набухания. Затем нагрейте (но не кипятите!). Остудите.

6. Остуженный желатин смешайте с майонезом.

7. В отдельный мисочках смешайте морковь, картофель, кусочки селедки и лук с майонезом.

8. Выложите на фольгу слоями, начиная снизу: свеклу, морковь, картофель, селедку, лук.

9. Аккуратно сверните в рулет при помощи краев фольги.

10. Отправьте готовый рулет «Сельдь в шубе» в холодильник на три часа или на всю ночь.

Нарежьте и подавайте!

Приятного аппетита и отличного праздника!

Рулет омлетный с плавленным сыром



Ингредиенты:

омлет:

— 2 яйца,

-1 ст. ложка майонеза,

-1 ч. ложка воды,

-соль,

-перец по вкусу;

начинка

-1 плавленый сырок,

-1 небольшой зубчик чеснока,

-1 ст. ложка майонеза,

-соль,

-перец,

-зелень по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца взбить с майонезом и водой, посолить, поперчить по вкусу.

2. Испечь омлет на сковороде под крышкой, немного остудить и выложить на него равномерно начинку из тертого плавленого сырка, майонеза и чеснока с зеленью.

3. Свернуть рулетом, подравняв его края.

4. Подержать в холодильнике около часа, нарезать ломтиками и подавать, как холодную закуску или положить на бутерброды.

5. Омлетный рулет хорош во всех случаях: и на перекус, и к завтраку, и на праздничном столе не помешает. Он быстро готовится, вкусный и экономный.

Рулет из отварной печени с пикантной сливочной начинкой

Сегодня хочу предложить вам очень полезный и вкусный рулет из отварной печени.

Ингредиенты:

Печень говяжья — 1200 г

молоко — 200 г

лук репчатый — 2 крупных головки

морковь — 2 крупных шт.

сливочное масло — около 150-200 г

перец красный — 1 небольшая шт.

соль, перец, молотый лавровый лист лавровый лист

чеснок — 3 зубчика

укроп

растительное масло-2 ст.л.

Приготовление:

1. Для начала порезать печень на средние кубики и замочить на минут 30-40 в молоке, чтобы убрать всю горечь.Тем временем можно поставить воду для закипания.

2. После того,как печень вымочилась,отправить ее в кастрюльку с горячей и кипяченой водой , добавить лавровый лист,варить минут 20,в конце варки посолить.

3. Мелко порезать и протушить в малом количестве растительного масла лук,посолить и поперчить.

4. Отварить морковь. Готовую отварную печень перекрутить с луком на мясорубке 2 раза. Сначала фарш будет суховат,но не пугайтесь,но после второго раза он станет более мягкий,нежный,влажный и пластичный.

5. Как видите,уже другая текстура. Отдельно перекрутить морковь,хотя в принципе зачем, можно вместе с фаршем).

6. Теперь начинаем мять ложкой,добавляя соль по вкусу,перчик и молотый лавровый лист.

7. Масса стала нежнейшей и влажной,можно по желанию добавить 1 столовую ложку растительного масла.

8. Готовим начинку. Масло комнатной температуры разминаем вилкой,добавляем тертый на мелкой терке или выжатый в чеснодавилке чеснок, мелко порезанную зелень и все перемешиваем до однородности.

9. Теперь самое важное, собрать рулет в рулет))) Выложить на пергамент фарш ложкой и начинать разравнивать чистыми руками в прямоугольник, хорошо утрамбовать, выровнять все стороны ножом.

10. На верх фарша выложить начинку, ножом выровнять, слой сливочного масла должен быть как можно тоньше.

11. Порезать на маленькие кубики красный перчик и сверху его выложить.

12. Начинаем аккуратно заворачивать рулет, помогая пергаментной бумагой, если будут трещинки, не беда, потом в холодильнике все хорошо застынет.

13. Готовый рулет обернуть плотно пергаментом и поставить в холодильник на 4 часа.

14. Порезать на порции, я взяла нож, включила газ и хорошо его прогрела на огне, так рулет будет ровненько резаться и не крошиться.

Приятного аппетита!

Рулет из сыра, ветчины и шампиньонов



Ингредиенты:

500 гр желтого твердого сыра

100 гр ветчины

3 яйца

300 гр шампиньонов

3 ложки порезанной зелени петрушки

4 ложки майонеза

перец, соль, молотый красный сладкий перец

1 ложка масла

Приготовление:

1. Помойте шампиньоны, почистите и разрежьте на кусочки. После этого поджарьте их на масле.

2. Сварите вкрутую яйца и вместе с ветчиной порежьте на кучки. 3. Приготовленные ингредиенты соедините между собой, добавьте зеленую петрушку, майонез, приправьте по вкусу и хорошо перемешайте.

4. Полный кусок сыра положите на 20 минут в горячую воду. После чего выньте и еще теплый раскатайте на тонкий пласт (толщиной около 5 мм.).

5. Этот раскатанный сыр смажьте приготовленным фаршем и плотно сверните рулетом.

6. Приготовленный рулет заверните в алюминиевую фольгу и на 2 часа положите в холодильник.

7. По истечению этого времени, рулет выньте и порежьте на пласты, подавая как закуску!

Приятного Вам аппетита!

Женевский мясной рулет

Способ приготовления:

Морковь (200 грамм) очистите и нашинкуйте тоненькой соломкой.

Два зубчика чеснока растолките в ступке с щепоткой соли.

Свиные шницели (4 штуки по 150 грамм) обмажьте столовой горчицей (1 ложка) и чесноком.

На каждый шницель положите по полоске бекона (всего 4 штуки).

В миске соедините мясной фарш (200 грамм) и одно сырое яйцо, перемешайте.

Разложите мясную начинку поверх ломтиков бекона. Присыпьте всё соломкой из моркови.

Сверните рулеты и скрепите их деревянными зубочистками.

В жаровне обжарьте рулеты и кубики лука репчатого (300 грамм) на масле топлёном (2 ложки).

Добавьте в жаровню белое вино (250 грамм) и бульон (250 грамм). Под крышкой тушите мясо с луком в течение пятидесяти минут минут.

Два стебля лука-порея, корневой сельдерей (250 грамм) и морковь (300 грамм) нарежьте некрупными брусками.

Опустите подготовленные овощи в кипящую солёную воду на три минуты.

Выньте рулеты из жаровни.

Добавьте к соусу в сковороде муку (3 ложки), сметану (130 грамм) и бланшированные овощи. Перемешайте. Тушите в течение пяти минут.

Подавайте мясные рулеты с овощами под белым сметанным соусом.

Рулет из крабовых палочек



«Эти невероятно вкусные рулетики обязательно станут украшением любого праздничного стола. Их просто обожают дети и ими наслаждаются взрослые. Порадуйте простым но очень вкусным блюдом себя и свою семью.»

Ингредиенты:

250 гр. крабовых палочек5 сырых яиц3 столовых ложек молока5 столовых ложек муки2 столовые ложки масла растительного150 г сыра3 вареных яйца5 зубчика чеснока150 гр. майонезазелень укропасоль

Приготовление:

1. В высокой емкости взбить яйца с молоком, и добавить в них муку, растительное масло, соль и специи по вкусу и еще рас хорошенько взбить.

2. Крабовые палочки натереть на тёрке или же пропустить через мясорубку.

3. Смешать крабовые палочки с смесью которую приготовили ранее. Так же еще добавить мелко порезанную зелень примерно 1,5 столовых ложок.

4. Протвинь застелить пергаментом и смазать его растительным маслом, и равномерно распределить заготовку под рулет. И отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

5. Готовим начинку. Натереть на тёрке сыр и яйца,

пропустить чеснок через чеснодавилку, покрошить укроп, все эти ингредиенты смешать и заправить майонезом.

6. На готовый и уже остывший омлет наносим начинку и сворачиваем.

7. Весь рулетик обматываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 3 часа.

Сырно- мясной рулет



Ингредиенты:

твердый сыр 200 гр.,

яйца 3 шт.,

манная крупа 3 ст.л.,

майонез 100-150 гр.

Начинка:

фарш 500 гр.,

яйца 2 шт.,

лук 1 шт.,

соль,

перец.

Приготовление:

Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами, манной крупой и майонезом. Массу выложить на противень, застеленный пергаментом, и поставить в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Приготовить начинку: в фарш добавить лук, 2 яйца, соль, специи по вкусу.

Достать получившийся сырный корж, слегка остудить и распределить на нем начинку. Аккуратно свернуть рулетом. Поставить в духовку на 40 минут при 180 градусах.